眾達-KY營運Q4落底 明年衝刺400G新品

光收發模組廠眾達 - KY(4977-TW) 今年受疫情、缺料、停電等因素影響，營運表現不如預期，董事長陳靖仁今 (8) 日坦言，第四季營運恐為今年單季低點，但展望明年，正與客戶持續開發第二代 100G 產品、400G 等新品，預計明年上半年陸續放量後，可望成為明年營運主力動能。

陳靖仁表示，今年受缺料影響，其中以 MCU (微控制器) 等零組件最缺，本季營運將是今年最差的一季，但明年首季隨著料況改善下，營運也將逐步回溫，且因應料況問題，今年下半年起就開始向上游供應商下長單。

眾達明年也計畫推出第二代 100G 產品、400G 新品，陳靖仁指出，目前產品還在與客戶開發驗證中，預期第二代 100G 產品明年第二季推出，400G 產品則依客戶需求，最快首季可望量產推出，不過 400G 能否快速布建，還需觀察三大面向。

陳靖仁說明，首先大型數據中心在發電、冷卻系統是否達最適規劃，其次是網路架構系統升級，最後則是光模塊是否具備量產能力，這也是與眾達最相關的部分。

展望未來，眾達仍看好在 5G、資料中心數據應用需求持續成長下，將帶動高速光收發模組出貨，將持續與客戶在 100G、400G 產品架構下進行開發，力拚占有市場一定份額，也認為經過長時間與客戶開發後，明年 400G 產品有機會出現大量需求。

根據市調機構調查，截至去年底全球超大型資料中心已達 600 座，其中，美國、中國占比最高，各達約 39%、10%，而目前在建的資料中心也有 219 座，顯示整體市場需求成長趨勢不變，且各大資料中心因應頻寬需求成長，正規畫導入 400G 產品，預期 2023 年市場也將迎來 400G 產品升級換機潮。