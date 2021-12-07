因華與美商合作開發抗新冠口服藥物 將啟動二三期臨床

因華 (4172-TE) 今 (7) 日公告，與美國公司 Ainos Inc. 簽訂口服抗病毒療法開發與銷售合約，雙方將各自旗下藥品合併開發抗新冠肺炎藥物，並執行二、三期臨床試驗。

因華開發的口服新藥 D07001 將與 Ainos Inc 旗下口服干擾素 Veldona 合併，評估新冠肺炎病人的安全性與療效，並由 Ainos Inc. 出資執行二、三期臨床試驗。

因華表示，若抗新冠藥品臨床試驗順利解盲，將由 Ainos Inc. 申請緊急使用 (EUA) 並負責全球銷售布局，因華則提供上市後藥物製造及供應，同時可取得銷售分潤。

因華解釋，旗下開發的口服新藥 D07001，可在核甘酸複製過程中，導致核酸複製失敗，進而造成細胞毒殺作用。D07001 原應用在治療癌症，不過在低劑量的細胞抗病毒試驗顯示，可抑制 SARS-CoV-2 病毒，且低濃度時也能促進自體免疫。

另外，Ainos Inc. 研發的 Veldona 是一種低劑量口服干擾素，是常見對病毒有效的成分，具有病毒抗增殖作用，可抑制病毒快速傳播或癌細胞快速分裂，也具有多種抗腫瘤活性，目前有兩種適應症，分別為血小板低下症及休格蘭氏症候群。