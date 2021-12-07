桃機今年航空貨運量估年增2成創新高 將旺到明年Q1

國際旅遊市場持續受疫情干擾，但桃園機場航空貨運進出口熱絡，今年 1 至 10 月累計已達 232.2 萬公噸，較去年同期大增 23.3%，為連續 15 個月雙位數成長，全年總貨量上看 280 萬公噸，年增 2 成，有望再創高，桃機公司預估，進出口可望一路旺到明年首季。

桃機公司今 (7) 日表示，全球製造業景氣暢旺，但海運塞港、缺櫃問題難解，轉而帶動航空貨運需求熱絡，桃機航空貨運量成長率自 2020 年 7 月起已連續 15 個月呈現雙位數成長，今年 10 月進入穩定成長高原期，每月處理貨量達 24 萬噸。

另一方面，年底耶誕假期至農曆新年本就是年度消費旺季，加上 3C 電子產品出貨刺激需求等因素拉升，桃機公司預估，全年總貨量將達 280 萬公噸，進出口可望一路旺到 2022 年第一季。

桃機公司表示，因應航空貨運強勁需求及永儲公司宣布今年底終止營運，上半年即已預先規劃，評估永儲處理貨物約占桃園機場貨量 7%，停業後貨物將移轉至華儲、榮儲、遠雄貨物集散站，業者均以增補人力、增購機具、調整作業配置及改善管理作為提前因應貨物移轉進倉處理量能。

桃機公司也積極與民航局、3 家集散站業者、航警局、關務署台北關等單位，研商後續貨量移轉因應措施，其中，華儲今年新增 5645 平方公尺的多功能進口倉投入營運；遠雄正進行自由港區與貨運站二期興建，適時提供旺季貨物集散站作業空間，降低永儲停業衝擊。

在機坪調度方面，桃機現有 37 個客運停機位，每週可消化 1900 班客機與客機載貨航班，高於目前每週 1600 班需求。此外，20 座貨運停機位每週可消化近 900 班貨機，也大於現有每週 700 班貨機需求，足以因應旺季貨物運輸需求調度；未來若客運載貨航班數量再成長，桃機公司也將彈性調度停機位因應。