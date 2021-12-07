〈瑞鼎上市〉明年12吋產能年增5成 1月上旬掛牌上市

驅動 IC 大廠瑞鼎 (3592-TE) 即將在 1 月上旬掛牌上市，董事長黃裕國表示，明年 12 吋產能將顯著增加，年增幅達 5 成，新產能預計明年初就會開始貢獻，且已全數被客戶訂完，看好明年 AMOLED、車載與工控兩大事業將顯著成長。

展望後市，黃裕國指出，儘管部分消費需求趨緩，不過，受惠手機、平板持續擴大採用 AMOLED 面板，大尺寸顯示也由家用轉為商用需求，加上車載及工控需求等依然強勁，看好明年營收雙位數成長。

針對 AMOLED 領域，瑞鼎已切入手機、平板、穿戴式裝置等，尤其在穿戴式裝置領域，除蘋果 (AAPL-US) 外，Android 陣營全為公司客戶，去年出貨量高達 9000 萬套，為全球穿戴裝置 OLED 驅動 IC 的龍頭。

手機方面，隨著蘋果將 iPhone 13 全系列轉換成 OLED 面板，其他中國手機品牌也跟進，有意將 OLED 面板下放至主流機種，OLED 面板驅動 IC 的需求也跟著提升，瑞鼎長期深耕 OLED 領域也直接受惠。

瑞鼎為友達 (2409-TW) 轉投資，持股比 18-19%，主要供應大、中、小尺寸顯示器驅動 IC，包括驅動晶片、電源管理晶片 (PMIC) 及時序控制晶片 (TCON)，應用涵蓋電視、筆電、桌上型顯示器、手機、平板、穿戴裝置、工控及車用顯示器。

受惠面板產業景氣熱絡，瑞鼎今年營運三率三升，前三季營收 181.74 億元，年增 78.7%，毛利率 41.8%，年增 17.2 個百分點，營益率 20.2%，營業淨利 36.8 億元，年增 552%，每股稅後純益 46.95 元，各項營運指標均寫歷史新高。