〈美股早盤〉科技股強勢反彈 道瓊漲逾400點 費半勁揚3%

隨著市場對 Omicron 的擔憂消散，風險情緒再度升溫，在科技和晶片股反彈帶領下，美股周二 (7 日) 開盤繼續走高。截稿前，道瓊工業指數漲逾 400 點或 1.2%，那斯達克綜合指數也漲逾 2%，標普 500 指數漲 1.5%，費城半導體指數漲逾 3％。

在消化白宮首席醫療顧問佛奇 (Anthony Fauci) 的樂觀言論以及科學報告後，英國藥廠葛蘭素史克 (GSK-US) 周二援引最新臨床前試驗結果稱，與 Vir Biotechnology(VIR-US)共同研發的單株抗體藥物 sotrovimab，能有效抵抗 Omicron 變異株。

油價延續昨日強勁氣勢，截稿前，布蘭特原油和 WTI 原油期貨分別漲 2.5% 和 3.1％，10 年期美債殖利率升至 1.461％，美元小漲。

除 Omicron 外，市場也持續關注聯準會 (Fed) 縮減購債 (Taper) 的政策動向。

根據 Fed 官員說法，Fed 可能在下周的利率會議上決定將 Taper 速度提高 1 倍，將縮減購債幅度擴大至每月 300 億美元。

個股消息面，英特爾 (INTC-US) 開盤漲逾 6％。該公司宣布，計畫在明年中左右讓旗下自駕部門 Mobileye 掛牌上市；微軟 (MSFT-US) 漲 1.3％，有報導傳出，微軟打算調漲 Office 產品每月訂閱價格，按年訂閱的客戶則不受影響。

政治消息面，美國總統拜登和俄羅斯總統普丁 (Vladimir Putin) 周二將進行視訊會議，就烏克蘭邊境的緊張局勢等進行討論。另外，在美國宣布對北京冬奧進行外交抵制後，中國警告兩國關係恐因此受影響，並揚言對美採取報復行動。

截至台北時間周二 (7 日)22 時許：

道瓊工業指數上漲 426.30 點或 1.21%，暫報 35653.33 點

那斯達克綜合指數上漲 323.41 點或 2.12%，暫報 15548.56 點

標普 500 指數上漲 68.92 點或 1.50%，暫報 4660.59 點

費半上漲 126.51 點或 3.33%，暫報 3926.49 點

台積電 ADR 上漲 1.45% 至每股 120.87 美元

10 年期美債殖利率上漲至 1.461％

紐約輕原油上漲 2.65％ 至每桶 71.33 美元

布蘭特原油上漲 2.26% 至每桶 74.73 美元

黃金上漲 0.12% 至每盎司 1781.70 美元

美元指數上漲至 96.51

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

英特爾 (INTC-US) 早盤上漲 6.55％，至 54.33 美元。

英特爾周一宣布旗下自駕汽車部門 Mobileye 的上市計劃，稱將在 2022 年中左右進行首次公開募股 (IPO)，估值可望超過 500 億美元。

美國航空 (AAL-US) 早盤上漲 3.57％，至 18.57 美元。

美國航空宣布，執行長 Doug Parker 將結束 20 年左右的任期，於明年正式卸任，並由總裁 Robert Isom 接棒，但 Parker 仍將繼續擔任美國航空董事會主席。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤上漲 2.46％，至 1033.83 美元。

CNBC 援引特斯拉內部文件報導，該公司正在更換部份電動車上故障的中繼攝影鏡頭，故障問題涉及上百輛 Model S、Model X 和 Model 3 電動車。

今日關鍵經濟數據：

美國 10 月貿易帳報 - 671 億美元，預期 - 667 億美元，前值 - 814 億美元

華爾街分析：

摩根大通資產管理 (J.P. Morgan Asset Management) 策略師 Hugh Gimber 稱：「我們現在所處的，是一個投資人積極尋找所有可得消息的階段，再加上流動性較低，這導致市場波動較大。」

Gimber 還稱，中國當局對金融體系注入流動性的行動，也有助於安撫投資人對於中國經濟放緩的擔憂情緒。

Bannockburn Global Forex 市場策略師 Marc Chandler 表示，結束上周的劇烈震盪後，周末並沒有出現更多有關 Omicron 的負面消息，這似乎正在幫助市場回穩。

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 固定收益投資組合經理 Jim Caron 表示：「當前的波動水準在某種程度上合乎邏輯，這之中有很多都是在 Omicron 崛起之前開始的。」

瑞銀全球財富管理 (UBS Global Wealth Management) 策略師周一表示，因投資人試圖在缺乏充分數據的情況下評估 Omicron 和 Fed 可能帶來的風險，預計未來將出現一段高度震盪的時期。