大摩：美股的威脅主要來自聯準會 而非omicron

摩根士丹利策略師表示，相較於 omicron 新變種病毒的出現，股市投資者可能有更重要的事情要擔心。

以美國首席股票策略師 Michael Wilson 為首的團隊指出，omicron 的出現引發市場騷動，但這其實是次要的，更重要的原因在於，聯準會對當前的經濟數據做出更積極的回應。

Wilson 等人表示，「減碼將加快，這會導致估值下降，復甦到了這個階段時總是會這樣。」

報告認為，2022 年美股的估值將降低，聯準會加速緊縮讓時間提前，目前應持有高品質的大型防守股。

Wilson 指出，儘管過去幾周股市下挫，但股市本益比仍高於兩個月前。讓股市下挫的主因不是 omicron。

FactSet 數據顯示，標普 500 指數的遠期本益比在 12 月 2 日為 20.4，遠高於 18.4 的五年平均水平和 16.6 的十年平均水準。

摩根士丹利策略師估計，標普 500 指數遠期本益比將下降約 12%，隨著「出於對長期利率將大幅上升的預期，股票投資者開始要求更高的風險溢價」，降幅可能會更大。

其他策略師，包括摩根大通的策略師，也同意央行的鷹派轉向，而不是疫情，是股市前景的主要風險。

瑞銀財富管理策略師 Mark Haefele 等人指出，雖然他們建議投資人不要倉促退出風險資產，但貨幣政策收緊，仍可能對基本情景帶來熊市效果。