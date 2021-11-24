谷歌強制員工接種疫苗 至少600人連署反對：醫療干預不能正常化！

谷歌公司 (GOOGL-US) 幾百名員工簽署並發散一份宣言，內容反對公司強制接種新冠疫苗，成為領導階層最新挑戰，因為時間已臨近要讓員工返回辦公室的最後期限。

美國政府下令，雇員達 100 人或以上的美國企業必須在 1 月 4 日之前，確保員工完全接種或定期進行新冠病毒篩檢。據 CNBC 報導，為回應此規定，谷歌已要求旗下 15 萬名以上的員工在 12 月 3 日以前，向內部系統上傳自己的疫苗接種狀態，無論他們計劃返回辦公室與否。

谷歌 也表示，所有與政府合約直接或間接工作的員工都必須接種疫苗，即使他們是在家工作者。

谷歌安全副總裁 Chris Rackow 曾在電子郵件中表示，「疫苗是確保大家安全返回辦公室的關鍵，也可以讓新冠病毒在我們社區傳播程度最小化」，公司已在執行疫苗接種的要求，所以拜登總統的行政命令對公司造成的變化不大。

根據 Rackow 郵件，谷歌員工若因宗教信仰或醫療條件等原因欲申請豁免，最後期限是 11 月 12 日，且公司將個案處理每一份申請。

目前谷歌員工的反對強制接種宣言至少有 600 人簽署，要求公司高層撤銷該命令，應創建一個適用全體谷歌員工的命令，他們主張領導層的決定將對美國企業產生巨大影響，呼籲員工「原則上反對這項命令」，並告訴他們，倘若員工本身已經決定不要接種新冠疫苗，不要讓公司政策動搖自己的決定。

自 2022 年 1 月 10 日起，谷歌員工大部分將每週返回辦公室工作 3 日。谷歌員工向來勇於表達意見，此前從政府契約到自助餐廳的菜色變化等問題都進行過辯論。

谷歌發言人表示，「公司堅決支持疫苗政策，這是我們確保員工安全和服務正常運行的最重要方式之一。」

谷歌執行長 Sundar Pichai 今年 7 月宣布，公司將要求返回辦公室的人員接種疫苗，而不想接種疫苗的員工可以繼續遠程工作。

谷歌全球安全副總裁 Chris Rackow 表示，由於公司與聯邦政府合作，其產品和服務涵蓋廣告、雲端地圖、工作區以及其他等等，全體直接和間接與政府契約合作的員工須接種疫苗，即使他們在家工作亦然，因為頻繁的篩檢並非有效率的替代作法。

谷歌反對疫苗接種命令的宣言作者群強烈反對這樣的說法。該宣言指出，「Sundar 的疫苗命令有嚴重缺陷，領導層過於強制，站在包容性的對立面。」

在一篇名為《尊重使用者》的文章中，這些作者提到，接種疫苗的命令禁止未接種者公開進入辦公室，這恐迫使員工尷尬地暴露私人選擇，因為谷歌員工被問及為何不返回辦公室時，很難不透露其接種狀態。

這些作者主張，該命令違反公司的包容性原則。「如此一來，谷歌員工恐難以放心地表達他們對公司健康政策和其他敏感主題的真實看法，這會導致沉默的觀點，加劇谷歌內部意識形態的回聲。」

該宣言也反對谷歌記錄員工的疫苗接種情況。作者認為，強制接種疫苗的作法宛如為其他侵入性措施投石問路，這一點是反對強制執行者的共同論點。

該宣言主張，一旦強制接種新冠疫苗，就是讓醫療干預強制作法正常化，未來可能擴展到非疫苗干預的其他醫療干預措施。強制接種的作法也會讓基於個人信仰和決定而不接種者受到差別待遇，谷歌做為產業領導巨擘，其決定恐影響全球企業，將這樣的作法視為可接受的權衡，其影響令人不寒而慄。