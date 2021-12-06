〈美股早盤〉美股漲跌互現 道瓊開高揚逾400點 費半挫近2%

在消化有關 Omicron 疫情以及相關研究資訊後，美股周一 (6 日) 漲跌互現，科技股和晶片股開盤普遍表現不佳。截稿前，道瓊工業指數漲逾 300 點或近 1%，那斯達克綜合指數跌 0.45%，標普 500 指數漲 0.4%，費城半導體指數跌近 2％。輝達挫逾 5%

除英特爾 (INTC-US) 外，費半成分股全面走低。輝達 (NVDA-US) 跌逾 5％，AMD(AMD-US)跌 4.5%，高通 (QCOM-US) 跌 1%。美國聯邦貿易委員會 (FTC) 上周宣布對輝達併購 ARM 案提出訴訟。

大型科技股多半下滑。亞馬遜 (AMZN-US) 跌 1.3%，Alphabet(GOOGL-US)跌 1%，微軟 (MSFT-US) 跌 0.9%，蘋果 (AAPL-US) 和 Meta(FB-US)則逆勢走揚，分別漲逾 2% 和逾 1%。

疫情消息面，截至周日 (5 日)，美國已約 16 州出現 Omicron 確診病例，但白宮首席醫療顧問佛奇(Anthony Fauci) 仍淡化這項狀況的嚴重性，認為雖然 Omicron 傳播迅速，但染疫者多為輕症，截至目前的現象令人振奮。

來自南非一項小型研究也指出，相較於前幾輪疫情，Omicron 引發的症狀較輕微，且初步跡象顯示，其危險性沒有 Delta 病毒那麼高，但還需要更多資訊才能判斷 Omicron 的確切危險性。

截稿前，10 年期美債殖利率升至 1.38％，美元小幅上揚。

其他資產消息面，國際油價周一走高，布蘭特原油期貨和 WTI 原油期貨均漲逾 2％，沙烏地阿拉伯日前宣布調升銷往亞洲和美國的官方原油售價。

繼上周末暴跌 20% 後，周一截稿前，比特幣再跌 2％，拖累區塊鏈概念股走低，Marathon Digital Holdings(MARA-US) 跌 8.7％，Riot Blockchain(RIOT-US) 跌 8.5％，加密貨幣交易所 Coinbase(COIN-US) 也跌 4.6％。

截至台北時間周一 (6 日)22 時許：

道瓊工業指數上漲 421.19 點或 1.22%，暫報 35001.27 點

那斯達克綜合指數下跌 67.97 點或 - 0.45%，暫報 15015.04 點

標普 500 指數上漲 19.84 點或 0.44%，暫報 4558.27 點

費半下跌 74.34 點或 - 1.95%，暫報 3730.19 點

台積電 ADR 下跌 1.47% 至每股 117.57 美元

10 年期美債殖利率上漲至 1.38％

紐約輕原油上漲 2.41％ 至每桶 67.86 美元

布蘭特原油上漲 2.38% 至每桶 71.54 美元

黃金下跌 0.23% 至每盎司 1779.80 美元

美元指數上漲至 96.130

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

輝達 (NVDA-US) 早盤下跌 5.84％，至 289.00 美元。

美國聯邦貿易委員會 (FTC) 宣布將提行政訴訟，試圖阻擋輝達收購 ARM。FTC 認為，併購案將提升輝達在晶片設計技術方面的能力，同時扼殺創新，阻礙市場競爭。

Lucid Group(LCID-US) 早盤下跌 12.52％，至 41.35 美元。

Lucid 表示，已收到來自美國證券交易委員會 (SEC) 的傳票，要求提供與 SPAC 併購交易相關的文件。Lucid 今年 7 月透過 SPAC 與 Churchill Capital Corp. IV 合併上市。

阿里巴巴 (BABA-US) 早盤上漲 1.47％，至 113.63 美元。

阿里巴巴周一宣布「中國數位商業」和「海外數位商業」兩大新部門，現任財務長武衛將在 3 月 31 日卸任，並由現任副財務長徐宏接棒。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

凱投宏觀 (Capital Economics) 分析師 Jonathan Petersen 表示，雖然上月非農報告喜憂參半，他認為美國持續的通膨壓力仍將支撐 Fed 加快重返政策正常化的腳步。

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 策略師們認為，Omicron 變異株不太會成為股市面臨的主要風險，但在 Fed 主席鮑爾暗示可能加快縮減購債步伐後，美股恐出現上行阻力。