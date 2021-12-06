Omicron變種病毒入侵 美國近三分之一州出現相關確診病例

據報導，美國衛生官員在週日 (5 日) 表示，美國 50 個州中，已經大約有三分之一受到 Omicron 變種病毒入侵，但是，儘管全國確診病例數增加，Delta 變種病毒仍然佔據大多數。

儘管 Omicron 變種病毒的出現在全世界引起了恐慌，但白宮首席防疫顧問佛奇博士 (Dr. Anthony Fauci) 在接受採訪時表示，到目前為止，Omicron 看起來嚴重性並不太，但現在就做出結論還為時過早，仍需要更多的研究。

據統計，美國已經至少有 16 個州通報了 Omicron 確診病例，包含加州、科羅拉多、康乃狄克、夏威夷、路易斯安那、馬里蘭、麻薩諸塞、明尼蘇達、密蘇里、內布拉斯加、紐澤西、紐約、賓州、猶他州、華盛頓和威斯康辛。不過，其中許多病例已經完全接種疫苗，並且症狀較輕，但報告中並未提及這些患者是否有接種加強劑。

美國疾病管制與預防中心 (CDC) 主任瓦倫斯基博士 (Dr. Rochelle Walensky) 在接受採訪時表示，儘管已出現數十個 Omicron 病例，但 Delta 變種病毒仍占美國新增確診病例數的 99.9%。

過去 7 天內，美國平均新增確診病例數達到 119,000 例，每日有近 1,300 人死於新冠肺炎。

隨著美國出現 Omicron 變種病毒病例，疫苗製造商積極快速調整疫苗以針對該變種，美國監管機構也已承諾將進行快速審查，但仍可能需要數月時間。

莫德納 (MRNA-US) 預期美國最早可以在 3 月份批准新疫苗，但該公司高層週日表示，增加產量仍需要時間。Moderna 董事長表示，收集關鍵數據還需要 7 到 10 天的時間。隨後，部署 Omicron 特定的疫苗將需要 60 到 100 天的時間，不過該公司也正在探索其他選擇，例如提高加強劑的劑量。