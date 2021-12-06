加密貨幣情緒轉為極度恐懼 Plan B：當前仍是牛市

加密貨幣圈周末期間大幅動盪，比特幣價格雪崩，一度跌至 4.2 萬美元。此後一度反彈至接近 5 萬美元，但周日又一次滑落，又摔至 4.9 萬美元下方。

台北時間周一 (6 日) 下午，比特幣仍在 4.9 萬美元附近掙扎，至 13:14，暫報 48992 美元，與 24 小時前價格大致持平。其餘幣種也跟隨大哥崩跌，以太幣一度落至 4000 美元附近，之後勉強回到 4170 美元附近。

經過過去一周跌跌不休，比特幣恐懼與貪婪指數已落至 16，處「極度恐懼」領域。

此前預測比特幣在 11 月底來到 9.8 萬美元的著名分析師「Plan B」，在推特上坦承預測失準。他在 6 月份發布「2021 年最狀況預測」，提出比特幣價格「8 月 > 47K，9 月 > 43K，10 月 > 63K，11 月 > 98K，12 月 > 135K」，8-10 月的結果都相當準確。

不過，Plan B 表示，儘管 11 月的價格預測失敗，但比特幣價格仍「有望達到 10 萬美元」。

(圖表取自 Plan B Twitter)

在周末崩盤之後，Plan B 發布 2017 年比特幣達到歷史新高前的六次回調，強調當前仍然是牛市。他指出，比特幣在 2017 年牛市周期中，大約有六次主要的回調，平均跌幅為 35.95%，回調「觸底」平均需要 13 天，40% 以上的回撤分別發生在 6、9 月。

PlanB 隨後僅表示，像這樣的日子，他會關上電腦，然後開始一次長跑。

同樣對比特幣後市信心十足的，還有薩爾瓦多總統 Nayib Bukele，他又在推特上發文，表示薩爾瓦多已逢低買入 150 枚比特幣，均價為 48670 美元。