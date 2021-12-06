12月上旬面板跌勢續收斂 32、43吋報價持平上月底

面板價格跌勢趨緩，市調機構集邦旗下 Witsview 今 (6) 日公布 12 月上旬面板報價，電視面板跌幅全線收斂，32、43 吋中小尺寸電視上旬價格更持平上月底，顯示器、筆電等 IT 面板則續呈現緩跌，估本月整體面板跌勢可望收斂至 5% 左右。

根據 Witsview 統計，12 月上旬 55、65 吋中大型面板報價為 126、202 美元，均較上月底下跌 4 美元，跌幅約 2-3%；32、43 吋電視面板報價更是持平上月底，各達約 42、76 美元。

集邦顯示器研究處研究副總范博毓表示，12 月整體電視面板價格緩跌走勢不變，跌幅則可望較 11 月再收斂，近期觀察指標在面板廠第四季、明年首季產業傳統淡季時，產能調整、歲修情況。

至於電視面板價格何時可望落底，范博毓認為，視面板廠產能調整而定，近兩季都是產業傳統淡季，預期價格落底時間將在明年首季；至於近兩個月面板跌勢趨緩，則是反映雙 11、感恩節等電視銷售狀況符合預期。

而 12 月筆電、顯示器等 IT 面板雖維持緩跌，但跌幅小幅擴大，范博毓表示，IT 面板先前跌幅本來就較電視面板小，隨著整體需求放緩、產業進入淡季，預期先前相對抗跌 15.6 吋筆電面板、23.8 吋顯示器面板，本月都將同步轉跌。

12 月上旬各尺寸顯示器、筆電面板價格，較上月底平均下跌 0.2-0.6 美元，平均跌幅在 2% 以內，僅商用產品採用比重較高的 15.6 吋筆電面板持平上月底，報價為 62.9 美元。

面板雙虎友達 (2409-TW)、群創(3481-TW) 近期皆同聲看好面板產業景氣，群創認為，第四季在雙 11、感恩節、黑五等購物節銷售優於預期下，帶動整體需求回溫、價格跌勢收斂，雖然即將進入產業傳統淡季，但面板價格將在明年首季落底、第二季起逐步回溫。

友達同樣看好，隨著物流、終端應用需求逐步恢復下，本季面板產能利用率仍維持高檔，面板供需持續健康，產業景氣不看淡。