宏碁電競筆電前10月奪越南市占冠軍

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 今 (6) 日表示，根據市調機構 GFK 最新資料顯示，宏碁電競筆電前 10 月在越南拿下 37% 市占，穩居市場領導地位，此外，電競能量飲也在上月底成功進軍泰國逾 13000 家 7-11 零售門市，可望為東南亞營運再添動能。

宏碁表示，電競筆電在越南市場自今年 2 月銷售倍數成長後，即躍居市場冠軍，根據 GFK 數據顯示，今年 9 月、10 月宏碁電競筆電更拿下 44% 市占率，穩居越南電競筆電龍頭。

展望未來，宏碁指出，旗下電競電腦主打強大效能、高螢幕刷新率、獨家散熱技術，同時為進一步強化電競生態圈、玩家遊戲體驗，也同步拓展電競座艙、電競椅、電競服飾、電競能量飲 PredatorShot 等產品。

宏碁指出，今年前三季旗下電競能量飲 PredatorShot、膠原蛋白飲 VitaBeauty 出貨維持 2-3 位數幅度增長，近期也成功進軍東南亞市場，泰國 13000 間 7-11 零售門市就將獨家銷售電競能量飲 PredatorShot。

營運方面，宏碁指出，本季供應鏈長短料狀況並未改善，需求則持續強勁，依目前在手訂單評估，供需之間仍至少有一季缺口，明年出貨表現也將視料況供給而定，將持續關注明年首季半導體供給能否緩解。