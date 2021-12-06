有虛擬車票也有元宇宙門票！掌握新科技就靠AI+5G ETF

隨著元宇宙世界快速發展，除了虛擬服飾和虛擬演唱會外，首輛虛擬車問世指日可待。全球對於元宇宙核心的 AI 晶片、AR/VR 技術、5G 基礎元件等需求相當迫切，激勵元宇宙概念股輝達 (NVIDIA)、超微(AMD)、高通(Qualcomm) 等聯手繳出超乎預期的優異財報成績。法人表示元宇宙應用與關鍵元件大廠遍布全球，元大全球 AI(00762)和元大未來關鍵科技 (00876) 不僅網羅上述概念股，更涵蓋其他全球科技巨擘，有效捕捉元宇宙虛實商機。

數千萬使用者持續湧入元宇宙平台，吸引愈來愈多傳統品牌布局虛擬商機。現代汽車在元宇宙遊戲平台打造全球第一台「虛擬汽車」，玩家藉由 AR 頭盔就可以輕鬆試駕最新車款，悠遊在現代汽車打造的五大園區中。研調機構 Statista 表示明年 AR 商機將突破 2,000 億美元，高盛 (Goldman Sachs) 進一步指出 5G 關鍵元件將在其中佔據龐大份額。

輝達打造的元宇宙平台目前已有 4,000 萬用戶，不久後將向每位使用者收取 1,000 美元的元宇宙使用年費，預估使用費收入和 AI 晶片將是輝達未來兩大獲利引擎。法人指出「元宇宙」一詞今年在美國公司會議紀錄中出現 158 次，其中 93 次出現在臉書更名之後，顯見近期元宇宙愈來愈受到重視，也代表更多企業對於元宇宙燃起雄心壯志。

因變種病毒侵襲，臉書、超微和 Roblox 等元宇宙應用概念股紛紛隨大盤修正，不過元宇宙硬體族群包含應用材料、科林研發等表現相對抗跌。理財專家表示元宇宙概念股遍布軟硬體領域，各國科技巨頭分別擁有關鍵技術，在元宇宙世界舉足輕重，因此全球布局的科技型 ETF 00762 和 00876 堪稱是進入元宇宙的重要門票。

理財專家進一步表示，00762 和 00876 涵蓋 5G、電動車和元宇宙商機，前者主打各類科技應用，後者則以關鍵元件為主，今年以來兩檔 ETF 隨著科技演進彼此輪漲，第一季 00876 受惠 5G 基礎建設和半導體缺貨行情，漲幅逼近一成，進入第二季則由 AI 晶片和資料中心領漲，帶動 00762 漲幅逾一成，第四季以來市場焦點重回硬體，00876 截至 12/1 強漲 11.89%，表現強壓中國和台灣 5G ETF，凸顯全球布局優勢。

法人表示兼顧軟體與硬體才是掌握科技題材的最佳投資方式，近期市場因變種病毒影響，多數元宇宙概念股表現下滑，然而元宇宙長多趨勢明確，此時恰好提供逢低買進機會，建議投資人將資金各半配置、分批買入 00762 和 00876；資金有限的小資族不妨以每月定期定額方式逐步建立部位，搭上元宇宙強勁成長趨勢。

軟體、硬體輪流上漲，5G 和 AI ETF 今年表現各自精采