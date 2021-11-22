11月電視面板跌勢收斂 32、43吋單月跌幅不到5%

11 月電視面板價格跌勢明顯趨緩，集邦旗下 Witsview 今 (22) 日公布 11 月下旬面板報價，過往跌幅最重的 32、43 吋電視面板，單月跌幅各收斂至 4.5%、2.6%，中大尺寸面板單月仍跌逾 10 美元，其中，55 吋跌幅達約 1 成，顯示器、筆電等 IT 面板則仍是緩跌走勢。

根據 Witsview 統計，中小尺寸面板價格正逐步落底，11 月 32、43 吋全月價格僅下跌 2 美元，跌幅分別為 4.5%、2.6%，報價落在 42、76 美元，55、65 吋等中大尺寸面板則各跌 15、14 美元，跌幅達 10.3%、6.4%，整體跌幅已較前幾個月顯著趨緩。

集邦顯示器研究處研究副總范博毓表示，整體電視面板跌勢逐步收斂，小尺寸跌勢更小於大尺寸，表現穩健，也反映前幾個月跌勢過重，價格可望最先落底，且近期因價格快速走跌，部分品牌廠為搶攻新興市場商機，帶動整體拉貨動能回溫。

展望 12 月，范博毓認為還需關注兩大變數，包含本周美國感恩節銷售情況、面板廠後續產能調整動態，預期整體電視面板緩跌走勢不變，估幅度至少與 11 月相當或再進一步收斂。

IT 面板方面，受整體需求放緩影響，11 月也出現修正跡象，21.5、27 吋均較上月下跌 1 美元，跌幅小幅擴大，11 月下旬報價為 71.3、93.2 美元，23.8 吋顯示器面板報價則仍持平上月達約 82.6 美元。

筆電方面同樣下滑約 1-2 美元，僅 15.6 吋面板持平上月，范博毓指出，雖然整體需求走弱，但部分尺寸走勢分歧，15.6 吋筆電面板就多以 Full HD 等高階產品為主，價格可望相對有撐。