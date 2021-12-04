市場賭定美國不再搞封鎖！科技股本週陷入血海 Omicron未提振居家類股

新冠變種病毒 Omicron 震盪市場，本週美股回落，但有趣的是，昔日的疫情寵兒卻沒有重回投資人懷抱。

過去因疫情而實施封鎖措施，居家防疫類股順風順水，但本週卻成為表現最差的個股，例如 Etsy (ETSY-US)、DoorDash (DASH-US)、Zoom (ZM-US) 和 DocuSign (DOCU-US)。這可能與大眾想像不同，因為世衛稱 Omicron 病毒構成全球危機的機率很高，面對即將來襲的新一波疫情，居家防疫股卻出現截然不同的反應。

居家防疫股遭大拋售，表明投資者可能押注，無論 Omicron 帶來的疫情如何，美國都已經結束封鎖狀態。過去因封鎖措施而使鮮食外賣、串流電視服務、遠程工作和通訊等需求增加。

疫情寵兒 Zoom 本週下跌 16.5%，12 月 3 日以每股 177.12 美元創下 52 週新低，較 2020 年 10 月的歷史高點下跌 69%。

電商 Etsy 本週下跌 20.6%；鮮食外賣服務 DoorDash 下跌 16%；Roku (ROKU-US) 大跌 13%；Shopify 下跌 10.5%，以及 Netflix (NFLX-US) 下跌 9.5%。

與此同時，摩根大通分析師 Sterling Auty 寫道，去年市值 3 倍跳的電子簽名軟體製造商 DocuSign 週五股價卻重挫 42% 以上，係因該公司第四季財測疲弱，且指出「疫情的順風比預期還要快就平息。」

整個科技業都感受到痛苦。Nasdaq 綜合指數週五大跌 1.9%，本週下跌 2.6%，為今年單週表現第五差，係因非農就業報告令人失望，且 Omicron 疫情令人擔憂。

但一些科技藍籌股仍可抗壓，蘋果 (AAPL-US)、惠普 (HPQ-US) 和思科 (CSCO-US) 本週均上漲，係因投資者在市場動盪時尋求避險，從高風險、高倍數的股票轉向支付股息的「發現金公司」。

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 週二表示，央行擔憂不斷升級的通膨壓力，可能會加速縮表行動。該評論發表後，蘋果是唯一上漲的科技股。

Needham 分析師 Laura Martin 表示：「資金湧向大眾認為能夠渡過難關、不會破產、不會陷入財務困境的公司。」

蘋果週五收低，但本週仍漲逾 3%，惠普本週大漲 8% 且週五創下歷史新高。思科和博通 (AVGO-US) 本週上漲超過 2%。

但對於大多數的科技股來說，本週是一片血海，Meta (FB-US)、AMD (AMD-US)、Adobe (ADBE-US) 和特斯拉 (TSLA-US) 本週均挫逾 6%。今年度表現最佳的科技股雲端軟體供應商 Asana (ASAN-US) 週五重挫 26.4%，本週崩跌 36.8%。另一家近期表現亮眼的 Bill.com (BILL-US) 週五下跌 5.7%，本週下挫 21%。

Salesforce (CRM-US) 週二公布第四季財測疲弱，加劇了市場對雲端業務的擔憂，該股本週下跌 9%。

投資雲端軟體的創投公司 Bessemer Venture Partners 合夥人 Byron Deeter 表示：「這真的很瘋狂，你可以看看這四大因素，Omicron 病毒、通膨、利率、獲利了結。」

但 Deeter 仍力挺雲端股票，並以去年為例。「提醒一下，居家工作事實上對雲端股票非常有利，通膨可能令人擔憂，因為下游與通膨的聯結，市場肯定會隨時間推移而轉向價值股和現金產生股。」