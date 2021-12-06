調查：美通膨率高於Fed目標值 恐將持續至2023年

根據全國商業經濟協會 (NABE) 在週一 (6 日) 發布的調查報告顯示，美國通膨率超過 Fed 目標水準的趨勢恐怕還將至少持續 2 年。

NABE 針對 48 位全國商業經濟協會成員的調查顯示，約有 71% 的受調者表示，不包括食品和能源在內的美國核心個人消費支出物價指數 (PCE) 最快要到 2023 年下半年，才有望落至或低於 Fed 的目標水準 2%。

NABE 副總裁 Julie Coronado 表示，調查顯示，有近 71% 受調者預計聯準會 (Fed) 偏愛的通膨指標今年將增長 4.9%。

報告中指出，供應鏈瓶頸、強勁的需求和薪資上漲，是推升物價的主要因素。有專家指出，儘管航運運輸相關的干擾有望在短期內緩解，但是旺盛的需求和更高的薪資水準，恐將使未來 3 年的通膨率保持在高點。

調查也顯示，有近 60% 的受調者預計就業市場將在明年實現充分就業。有三分之二的人表示，他們認為薪資增長將使通膨在未來 3 年內保持在高點。

報告中也顯示，約有 58% 受調者認為供應鏈將在 2022 年上半年開始正常化。另有 22% 的人表示認為供應鏈已經開始正常化。

在通膨持續上升的情況下，經濟學家也調整了對升息的預測，有 38% 的受調者預計明年底前將會有 2 次或更多次的升息，每次升息 0.25%，該比例是 9 月調查中 15% 的 2 倍多。

Federated Hermes 首席股票分析師 Phil Orlando 先前也預期，為了應對持續飆升的通膨，Fed 將在未來 2 年內升息 6 次。他預期 Fed 將在明年下半年升息 2 次，每次上升 0.25%，隨後在 2023 年間再加息 4 次，每次升息 0.25%。