台新證券舉辦「2021生技投資高峰論壇」 專家分析後疫情時代 生醫大未來

全球疫情正面臨變種病毒侵襲，臺灣在政府及民間的共同努力下，抗疫的成果亮眼。台新證券上週五 (12/3) 於南港展覽館舉辦「2021 生技投資高峰論壇」，邀請到保瑞藥業董事長盛保熙、思必瑞特生技總經理林道隆、醫揚科技美洲總經理莊富鈞以及台新投顧總經理李鎮宇，針對臺灣生醫產業未來走向，並展望後疫情時代，臺灣生技業何去何從? 以及生醫產業策略如何發展等主題共同探討，一起掌握未來投資新趨勢。

台新證券董事長郭嘉宏致詞時表示，此次論壇以四大議題進行探討，分別為生技投資、CDMO(委託開發暨製造服務) 未來趨勢、再生醫療技術及數位醫療科技創新，精闢分析產業動向，為投資人掌握新商機。論壇開場首先由台新投顧總經理李鎮宇博士以台股投資的方向，進行「後疫情時代、生醫大未來」探討。李鎮宇演講中提到，未來主要著眼於 CDMO 產業有望複製晶圓代工的發展軌跡、算力演進與定序技術為精準醫療奠定發展基礎，未來癌症治療將邁向精準時代、元宇宙應用為醫療產業帶來突破、半導體開創生醫產業無限可能等動態。

再者由國際級 CDMO 大廠保瑞藥業董事長盛保熙精闢分析 CDMO 發展新趨勢，並說明保瑞藥業透過精準與策略性的併購，逐步佈局完整劑型生產線，擴展集團規模與國際代工能量，成為一家國際性的 CDMO 大廠。盛保熙在會中也指出 CDMO 產業趨勢與展望及臺灣 CDMO 的機會，也因為產業高成長率及一條龍 CDMO 需求高，再透過併購 (M&A) 或內生增長的積極成長策略，未來勢必引爆一股投資新熱潮。

接續由再生醫學技術領域的領導廠商思必瑞特總經理林道隆分享針對再生醫療技術的突破。思必瑞特公司致力於血液再生工程服務，並透過專利技術克服了傳統血小板製品應用於再生醫療所受的限制，是全球再生醫學與細胞療法技術領域之領導者。林道隆以再生醫學的宗旨，在論壇中分析市場變化與應用，精準引導成未來新趨勢。

論壇壓軸由 AI 醫療設備大廠醫揚科技美洲總經理莊富鈞暢談「數位醫療科技創新的新契機」，該公司以醫療用電腦研發、製造及銷售為主，與全球各大醫療大廠合作開發 AI 新技術，為業界技術領先的廠商。莊富鈞在論壇中分享在智慧醫療物聯網 (AIoMT)、行動照護系統、遠距居家照護醫療等領域的數位醫療科技創新所帶來的新契機。