〈焦點股〉LED族群各擁題材 鼎元、華興領軍衝漲停

感測元件明年市況持續看好，鼎元 (2426-TW) 積極擴產，並加速開發 AR/VR 相關光電感測元件，搶食元宇宙商機，今 (6) 日在買盤湧入下，鼎元股價直奔漲停，達 31.9 元，創近 8 個月新高；LED 封裝模組廠商華興 (6164-TW)11 月營收年增逾 4 成，今年將虧轉盈，股價同步亮燈漲停，達 15.95 元，創波段新高。

台股今天走勢震盪，力守 17700 點關卡，其中，LED 相關族群吸引資金進駐，鼎元率先衝上漲停板，達 31.9 元，為 4 月上旬以來新高；華興同步獲買盤青睞，股價噴出漲停，達 15.95 元，站上短均，為 9 月底以來高點。

受惠感測元件需求暢旺，鼎元積極擴產，明年資本支出規劃約 6 億元，主要擴充感測元件產能，相關營收可望成長 10-15%，毛利率也將進一步提升，此外，鼎元明年也加速開發 AR/VR 及電動車使用的光電感測元件，雖然還未實際出貨，但看好未來商機可期。

華興 11 月營收 8936 萬元，為近 10 個月新高，年增 41.58%、月增 37.45%；累計前 11 月營收 8.7 億元，年增 27.24%。華興表示，今年業績順利擺脫第一季虧損，全年將獲利，且公司佈局照明市場效益也顯現，明年低溫、商業照明營收估較今年大增 5 成，未來 3 年年營收均可望成長 25%。

LED 封裝族群普遍表現強勢，立碁同步亮燈漲停，達 24.2 元，光鼎大漲逾半根停板，最高來到 16.5 元，宏齊也有 5% 的漲幅，挑戰重返 30 元大關，佰鴻開低走高，盤中漲近 3%。另一家感測元件大廠光磊，一度大漲近 4%，最高來到 61 元，仍有機會挑戰前波創下的 66.2 元歷史新高。

光磊將於 12 月 27 日更名台亞半導體，並換發新股上市，市場看好，在大股東日亞化及公司派穩穩掌握董事會下，雙方將進一步展開合作，不排除在第三代半導體上有更多業務交涉，後市營運看俏。