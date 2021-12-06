變種病毒作亂 推升避險債券表現

一週回顧及表現

成熟市場

1. 儘管近期美國數據顯示供應鏈受阻問題正在緩解，但聯準會主席發表談話放棄通膨是暫時性的說法，強化市場對升息的預期，使成熟國家股市陷入震盪，美股下跌 1.2%；

2. 歐洲主要國家頻傳 Omicron 變種病毒疫情影響，各國政府加強防疫措施，引發民怨，歐洲股市下跌 0.2%。

新興市場

1. 中國 11 月份製造業採購經理人數字重回擴張區間，但滴滴將從美股退市、官方要求全面加強網路監控與未成年人保護等消息，令在美上市的中概股應聲大跌，中國股市下跌 2.9%；

2. 印度 11 月份採購經理人數字由前期 55.9 上升至 57.6，印度股市上漲 1.0%。

債券市場

1. 全球主要股市陷入震盪，經濟前景不確定性壓低美國 10 年期公債殖利率至 1.34%，進一步推升大部分債券資產的表現，全球政府債券上漲 0.5%、全球投資等級債上漲 0.6%；

2. 新興市場債券強勁反彈 1.1%，而全球高收益債也受惠於公債殖利率下降，上漲 0.4%。

原物料、匯率

1. 儘管受到疫情干擾，美元在週初一度下跌，但美國數據亮眼抵銷跌幅，美元指數收平；

2. 新型變種病毒引發石油需求的擔憂，再加上美國釋出戰略儲備石油庫存，引起西德州原油價大跌，單週下跌 15.5%；而 OPEC + 保留未來調整增產速度彈性，則使得布蘭特原油跌幅較小，單週下跌 2.5%。

資料來源: Bloomberg，2021/12/6（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2021/12/03）

資料來源: Bloomberg，2021/12/6（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2021/12/03）

三大市場關鍵事件及分析

1. 聯準會改說法，通膨不再是暫時性

聯準會主席鮑爾於國會聽證時，表示放棄通膨暫時性，且將討論加快縮減購債速度。商品與勞務價格都在升高，且大量勞工退出勞動市場後並未回歸，是聯準會調整說詞的主因，明年上半年勞動參與率能否回升，將是何時升息的關鍵。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/12/2。此處不想求職人口比例為 16 歲以上不想找工作人數 / 16 歲以上人數。

2. 新一輪疫情影響風險情緒，新興市場又倒楣

新一輪疫情與變種病毒打擊風險情緒，新興市場股市表現恐再次落後於已開發國家股市。但已開發國家與新興市場 EPS 年增率差距並沒股市這麼大，來自心理面的因素為新興市場股市落後的另一原因。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採 MSCI 世界與 MSCI 新興市場指數，2021/12/2。

3. 滴滴在美退市，中概股市值減半

中國線上叫車平台滴滴出行，預計從美國下市，並且於明年重新在香港上市。從今年二月以來，在美中概股市值腰斬，然而大部分中國基金提早避開重災股，跌幅比指數來得少。

本週關鍵數據行事曆

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/12/2。

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本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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