全球資金持續流入ESG股債資產

美國聯準會 (Fed)11 月宣布縮減購債，加上油價續揚增添通膨擔憂，美國 10 年期公債殖利率震盪，10 月份投資級與非投資等級的 ESG 債券 * 皆呈現下跌。此外，股市修正後恢復上漲、成長型股如科技股與景氣循環類股如金融、消費等輪番回彈，ESG 股市 ** 整體收漲。

柏瑞投信 2021 年 10 月「洞悉 ESG」報告指出，美國勞動市場續改善，但第三季 GDP 遜於預期，未來 2 季可望稍稍回溫。另，Fed 重申減債並非即將升息，強調對政策調整保持耐心。市場持續消化 Fed 動向與經濟數據，使美債殖利率大致維持 1.4%-1.6% 上下盤整。儘管公債殖利率震盪，但不減 ESG 債券的吸引力，10 月 ESG 債券持續吸引資金流入，全球 ESG 股票亦同樣受到追捧，資金呈現加速流入。

綠色投資潮 可望為 ESG 商機添柴火

另方面，柏瑞投信表示，為降低極端氣候對人類經濟活動與生命財產的衝擊，歐盟加快減碳步伐公布「55 套案」(Fit for 55)，預計 2030 年的碳排量將較 1990 年水準減少 55%(原為 40%)，預估未來 6 年政府與企業平均每年將投入約 1.1 兆歐元，為 ESG 商機增添柴火。

柏瑞 ESG 量化債券基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人施宜君表示，多數的 G20 成員國以 2050 年為目標達成碳中和，然而據科學家估計，迄今各國的作為只能將全球平均溫度上升控制在攝氏 2.4 度 C。若欲達到巴黎氣候協議的攝氏 1.5 度 C 目標，經濟合作發展組織 (OECD) 預估全球每年相關綠色投資總額需達 6.9 兆美元。

此外，受惠於企業積極響應 ESG，預估今年 ESG 概念企業債券發行量將達到 8500 億美元，較去年成長 59%，2022 年可望達到 1 兆美元的水準，約占全球企業債券發行總額 10%。除直接金融，屬於間接金融的金融機構亦發揮影響力，今年上半年 ESG 相關的永續貸款成長率超過 50%，主要協助高碳排產業 (如製造業、運輸、電力、礦產，石油與天然氣等) 進行節能減碳。

另方面，根據 Bloomberg 統計，10 月份 ESG 債券指數成分發行企業中，信評被調升家數多於被降評家數，顯示 ESG 企業基本面持續改善。此外，10 月全球 ESG 投資級企業債指數的未償金再度增加，整體成分債券檔數維持 12000 檔，全球 ESG 非投資等級債券指數的未償金額連亦恢復增加，可能原因在於貨幣政策的不確定性下降，因此企業融資活動恢復活絡。

在 ESG 股債市展望方面，柏瑞 ESG 量化多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人江仲弘表示，11 月量化模型顯示市場氣氛保持樂觀，預期全球殖利率曲線趨平，在投資等級債券配置方面，加碼原物料、金融與新興國家地產。非投資等級債配置方面，加碼交通及新興國家金融業。

此外，Fed 縮減購債符合預期，股市表現正向，資金持續流入股市，又以美股動能最為強勁。景氣循環相關類股領漲，晶片及基礎建設等題材類股亦持續走強，透過量化模型挑選趨勢趨於正向標的，相對加碼消費及能源產業。國家配置仍以美國為主要投資區域，相對加碼美國及德國，相對減碼日本及中國。不過，基金投組配置仍將隨市況而作調整，並須留意 ESG 股債市仍有波動風險。

表一、2021 年 10 月「洞悉 ESG」報告觀察面向之說明

資料來源：Bloomberg，柏瑞投信整理，2021/11。圖文僅供參考，本公司未藉此做任何徵求、推薦及獲利之保證。

* 投資級 ESG 債券指的是彭博巴克萊 MSCI 全球企業債券社會責任指數 (投資等級)、彭博巴克萊全球綠色債券指數 (投資等級)。高收益 ESG 債券指的是彭博巴克萊 MSCI 全球高收益債券社會責任指數。本文所提及 ESG 投資級債、ESG 高收益債之價格、殖利率、利差，皆以上述指數為例。上述指數 2021 年 10 月表現分別為 - 0.1%、-0.5% 跟 - 0.6%。非本基金績效指標。

**ESG 股市指的是 MSCI 世界股票 ESG Leaders 指數。2021 年 10 月表現為 6.6%。非本基金績效指標。

《註》柏瑞投信於 2020 年 1 月率先在台灣推出首檔以「ESG 因子 + 量化策略」的全球投資級債券基金 - 柏瑞 ESG 量化債券基金（本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金），受到國內投資人歡迎，也開啟了台灣「ESG 投資」的新風潮，本基金規模為新台幣 203.5 億元 ***。

2020 年 11 月推出第二檔 ESG 主題基金 - 柏瑞 ESG 量化多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)，再度受到青睞，本基金規模為新台幣 87.8 億元 ***。為了完備 ESG 產品線，柏瑞於 2021 年 9 月推出第三檔 ESG 主題基金 - 柏瑞 ESG 量化全球股票收益基金 (基金之配息來源可能為本金)，又再受到市場矚目，本基金規模為新台幣 48.5 億元 ***

由於 ESG 對國人而言屬新型態金融概念，投資需求愈來愈高，柏瑞投信為使市場投資人能深入了解 ESG 債市情況，自 2020 年 7 月開始，每月發布「洞悉 ESG」報告，從總體經濟、貨幣政策、財務體質、新債發行、資金面及評價面，共六個面向回顧 ESG 整體市況，並從 2020 年 12 月開始新增 ESG 高收益債的資料，以及新增與 ESG 股票相關的數據 (如指數表現、企業獲利、資金流向及本益比等)，並提出分析與建議，期待能教育投資人，建全 ESG 投資意識。

*** 資料來源：投信投顧公會，截至 2021/10/30。基金規模可能隨市況變動，本公司將不另行通知。

由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類基金不適合無法承擔相關風險之投資人，適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。柏瑞投信發行之非投資等級債券基金亦得投資於美國 Rule 144A 債券，此類債券亦有流動性、信用及價格風險。

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