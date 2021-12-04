Omicron攪局 對沖基金吞疫情大爆發以來最糟糕單月 年終前難再發威

Omicron 令經濟體關閉，引發的市場動盪似乎讓 11 月全球對沖基金表現最糟糕的一個月。
根據行業研究公司 PivotalPath 初步數據，對沖基金 11 月的跌幅估計為 1.6% 至 2%，為 2020 年 3 月新冠疫情大爆發以來最糟糕的單月表現。
基於今年迄今尚算穩定的表現，11 月的損失是一大挫折。 HedgeFund Research (HFR-US) 的數據顯示，對沖基金今年頭 10 個月平均上漲 11.4%，而去年同期為 11.8% 漲幅、2019 年同期上漲 10.5%。
投資於對沖基金的投顧公司 Capital Generation Partners 投資長 Robert Sears 表示，這虧損「範圍相當廣佈」。「我們少數幾個經理人的績效處於正值，但我想，合計下來還是會下降。」
由於對 Omicron 病毒的擔憂在 11 月最後幾日衝擊股市，S&P 500 指數自 11 月的紀錄高點下降 3.9%，令當月整體下跌近 1%。然而，市場有一些板塊受到的衝擊更嚴重，例如能源板塊當月大跌 6.2%、金融板塊虧損 5.9%。
所有資產類別在 11 月都出現波動，係因 Fed 貨幣政策的不確定性推動了股市、債市和貨幣市場的波動。
市場波動讓一些以股票為重點的基金措手不及，因為空頭押注股市，但股市卻意外反彈，令這些基金遭受損失。
總部位於巴黎的對沖基金投資公司 Lyxor Asset Management 的高級策略師 Jean Baptiste Berthon 表示，歐洲和美國的多空策略在 11 月 25 日至 12 月 1 日期間損失了約 1.5% 至 2%。
Sears 舉例，一些對沖基金放空莫德納 (MRNA-US)，但莫德納 18 日至 30 日之間跳漲 30%。根據 S3 Partners 數據，在 11 月 18 日之前，莫德納空單餘額達 1440 萬股，或空頭比率 4.1%。
與此同時，Berthon 指出，運算驅動的趨勢跟踪對沖基金在 11 月 25 日至 12 月 1 日期間業績顯著下降 4% 至 5% ，固定收益、大宗商品和股票均出現虧損，創造了「完美風暴」。
押注「宏觀經濟」趨勢的對沖基金虧損接近 2%，主要是因為債券部位，同時併購套利基金則小幅上漲。
Berthon 表示，一些對沖基金可能會在本月撤回風險，以守住這一年來大致上紮實的收益。
「現在距離年終剩下 3 週，所以不太可能看到基金出手當英雄，或試著恢復一切以捕捉反彈。」