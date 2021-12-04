Omicron攪局 對沖基金吞疫情大爆發以來最糟糕單月 年終前難再發威

Omicron 令經濟體關閉，引發的市場動盪似乎讓 11 月全球對沖基金表現最糟糕的一個月。

根據行業研究公司 PivotalPath 初步數據，對沖基金 11 月的跌幅估計為 1.6% 至 2%，為 2020 年 3 月新冠疫情大爆發以來最糟糕的單月表現。

基於今年迄今尚算穩定的表現，11 月的損失是一大挫折。 HedgeFund Research ( HFR-US ) 的數據顯示，對沖基金今年頭 10 個月平均上漲 11.4%，而去年同期為 11.8% 漲幅、2019 年同期上漲 10.5%。

投資於對沖基金的投顧公司 Capital Generation Partners 投資長 Robert Sears 表示，這虧損「範圍相當廣佈」。「我們少數幾個經理人的績效處於正值，但我想，合計下來還是會下降。」

由於對 Omicron 病毒的擔憂在 11 月最後幾日衝擊股市，S&P 500 指數自 11 月的紀錄高點下降 3.9%，令當月整體下跌近 1%。然而，市場有一些板塊受到的衝擊更嚴重，例如能源板塊當月大跌 6.2%、金融板塊虧損 5.9%。

所有資產類別在 11 月都出現波動，係因 Fed 貨幣政策的不確定性推動了股市、債市和貨幣市場的波動。

市場波動讓一些以股票為重點的基金措手不及，因為空頭押注股市，但股市卻意外反彈，令這些基金遭受損失。