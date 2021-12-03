〈貴金屬盤後〉omicron沒那麼可怕！黃金觸及7週低點

自上週宣布發現新變種病毒 omicron 之後，黃金期貨價格經歷幾日波動的交易，週四 (2 日) 價格走跌，創 10 月中旬以來最低收盤價。

Insignia Consultants 研究主管 Chintan Karnani 表示：「多數交易者和投資者認為，omicron 變種病毒不會造成全球經濟災難性的損害。」

「與黃金等避險資產相比，他們更喜歡股票。技術交易者也沒有買進，因為短期技術面看跌。」

「就目前而言，在 WHO 對 omicron 更了解之前，交易者就是在摸黑前行，黃金和避險資產不在他們的短期投資組合中。一些交易者也只是在一年最後一個月裡先抱一下黃金。」

2 月交割的最活躍黃金期貨價格下跌 21.60 美元或 1.2%，收每盎司 1762.70 美元，創最活躍黃金自 10 月 12 日以來最低收盤價。

3 月交割的白銀最活躍期貨價格下跌 2 美分或 0.1%，收每盎司 22.316 美元。

Kitco.com 高階分析師 Jim Wyckoff 表示：「本週尾端，市場對 Omicron 病毒的恐懼已有所消退，這令一些風險胃口重返市場。本週原油市場大跌，對金屬市場也是不利因素。」

黃金一直難以從 Omicron 病毒中獲得大幅提振，本週迄今黃金交易價格下跌 1.3%。但 AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 示：「倘若 omicron 病例持續增加，由於市場處於混亂，投資者的行為變得極其不穩定，黃金價格可能會上升。」

美國週四經濟數據方面，上週失業救濟金初次請領人數增加 2.8 萬人，達 22.2 萬人，部分扭轉了前一週請領人數大降至 52 年低點的光景。

ICE 美元指數上升至 96.138；10 年期公債殖利率自週三的 1.433% 上升至 1.455%。這兩項走勢均不利黃金，因為黃金以美元計價且不孳息。

其他金屬商品交易

3 月交割的銅期貨價格上漲 1.2%，收每磅 4.299 美元。

1 月交割的白金期貨價格下跌 0.2%，收每盎司 933.10 美元。

3 月交割的鈀金期貨價格上漲 1%，收每盎司 1771.40 美元。

白金和鈀金期貨本週價格均下滑，且今年可能以虧損作收。