全新11月營收3.03億元持平上月 全訊續創同期新高

砷化鎵族群 11 月營收陸續出爐，上游磊晶廠全新 (2455-TW) 今 (3) 日公布 11 月營收達 3.03 億元，持平上月，主因是研發訂單變動不大，整合元件廠全訊 (5222-TW) 則在國防訂單穩健挹注下，單月營收達 7884 萬元，續創同期新高。

全新 11 月營收達 3.03 億元，月增 0.1%、年增 27.3%，持平上月，為連四個月站穩 3 億元大關，累計前 11 個月營收則達 33.39 億元、年增 41.7%，維持雙位數成長。

全新表示，11 月營收與 10 月持平，主要是受研發訂單調整影響，但整體 RF(射頻) 動能、需求仍維持高檔，法人則看好，在手機 PA 動能續強下，全新第四季營收仍可望站穩 9 億元大關，但能否與第三季相當，則還要觀察研發訂單調整情況。

對於市場傳出高通 (QCOM-US) 新 PA 將由全新承接，對此，全新僅表示，新業務發展上，目前與客戶仍維持驗證、小量生產階段，預期明年新業務貢獻才可望浮現。

整合元件廠全訊則在國防訂單挹注下，11 月營收達 7884 萬元，月減 5.27%、年增 7.63%，前 11 月營收 8.42 億元，年增 32.91%，雙創歷史同期新高。

全訊看好，年底為傳統國防產品出貨、營收認列旺季，本季營運將攀上全年高峰，明年也可望在二廠完工、產能開出下，營收規模進一步放大，加上政院日前已通過 2373 億元國防預算後，可望爭取更多防禦型產品訂單，目前在手訂單達逾 24 億元，能見度最遠已達 2024 年。

另一方面，宏捷科 (8086-TW) 則受 WiFi 客戶保守、手機年底庫存調整影響，11 月營收終結連八個月成長，單月營收下滑至 4.25 億元，月減 5.7%、年增 24.9%，累計前 11 個月營收則達 43.72 億元，年增 36.8%，展望本季，宏捷科轉趨保守，估營收僅仍維持上季水準。