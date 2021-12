〈熱門股〉金可-KY將私有化下櫃 強漲逾3成攀5個月高點

隱形眼鏡製造商金可 - KY(8406-TW) 將被 Glamor Vision 以每股 280 元併購下櫃,本周強拉出三根漲停板,最高站上 271 元,周五則收在 267 元,創 5 個月來新高,周漲 32%。

金可表示,併購案將經股東會決議通過,並取得相關主管機關核准,預計明年上半年完成,若併購案順利進行,金可將私有化成為 Glamor Vision 旗下 100% 子公司,並終止櫃買中心交易。

Glamor Vision 是由金可主要股東 Hydron International Co., Ltd. 設立,後續將由亞洲最大私募投資公司之一的霸菱亞洲投資 (Baring Private Equity Asia),以及金可另一主要股東 New Path International Co., Ltd. 作為共同投資人。

金可聚焦在角膜接觸鏡 (隱形眼鏡)、高效能角膜接觸鏡護理液及潤眼液的研發、製造及銷售,併購案完成後,金可將借重霸菱亞洲的國際經驗及專業,與公司經營階層及員工共同努力開發業務,並持續拓展國際市場。

金可也公布自結數,10 月稅前盈餘 9057 萬元,年減 50.88%;稅後純益 7722 萬元,年減 46.34%,每股純益 0.8 元。

金可前 10 月稅前盈餘 10.44 億元,年增 5.77%;稅後純益 8.65 億元,年增 11.6%,每股純益 8.91 元。