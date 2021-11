私募基金擬斥272億元併金可-KY 溢價38.6% 明年上半年完成私有化

金可 - KY(8406-TW) 今 (26) 日宣布,與私募基金 Glamor Vision Ltd 簽署合併契約,Glamor Vision 將以現金支付每股 280 元為對價,收購金可全部股權,以金可 25 日收盤價 202 元計算,溢價達 38.6%,總交易金額 272 億元,預計明年上半年完成。

金可表示,此併購案將經股東會決議通過,並取得相關主管機關核准,預計明年上半年完成,若併購案順利進行,金可將私有化成為 Glamor Vision 旗下 100% 子公司,並終止櫃買中心交易。

Glamor Vision 是由金可主要股東 Hydron International Co., Ltd. 設立,後續將由亞洲最大私募投資公司之一的霸菱亞洲投資 (Baring Private Equity Asia),以及金可另一主要股東 New Path International Co., Ltd. 作為共同投資人。

金可董事長蔡國洲表示,此次合併案符合金可股東利益,金可私有化後能採取更靈活的發展策略,並追尋長期企業價值提升,帶往更國際化的方向,此外,霸菱亞洲是目前公司最好的長期戰略合作夥伴。

蔡國洲指出,併購案完成後,金可將借重霸菱亞洲的國際經驗及專業,與公司經營階層及員工共同努力開發業務,並持續拓展國際市場。

金可致力於角膜接觸鏡 (隱形眼鏡)、高效能角膜接觸鏡護理液及潤眼液的研發、製造及銷售,金可私有化後台中全球總部、上海總部以及全球經銷通路與兩岸的工廠均維持不變。

霸菱亞洲為全球領先地位的私募股權基金公司,旗下管理總資產超過 370 億美元,布局橫跨香港、北京、上海、孟買、新德里、新加坡、東京、倫敦、雪梨和洛杉磯,此外,霸菱亞洲擁有超過 24 年投資記錄,為旗下的投資組合公司提供豐富的資源支援和潛在價值創造機會。