大立光11月營收43.52億元創10個月來新高 12月出貨不淡

光學元件廠大立光 (3008-TW) 今 (5) 日公告 11 月營收為 43.52 億元，月增 3.54%，年減 16.94%，為 10 個月來新高，也是連 6 個月逐月上揚，前 11 月營收 424.63 億元，年減 16.79%，大立光 12 月出貨動能估不亞於 11 月，市場看好第四季營收將是今年最佳。

大立光 11 月出貨以 1000 萬畫素產品為多數，1000 萬畫素以上鏡頭占比 50-60 %，800 萬畫素鏡頭產品占比 0-10%，2000 萬畫素以上產品占比 10-20%，其他產品 20- 30%。

大立光今年以來受手機產業供應鏈不平衡狀況影響，客戶端部分零組件缺料，導致營收較去年同期下滑，不過，大立光 11 月營收再較 10 月成長，供應鏈業者指出，蘋果手機晶片缺料問題已在 11 月舒緩，推升供應鏈業績較 10 月成長，可預期除大立光外，其餘相關廠商營收如華通 (2313-TW) 也將較 10 月回升。

大立光目前持續在市場上買回庫藏股，董事會決議擬在每股 2025-3300 元間買回 1342 張庫藏股，以最高價計算，大立光最多約砸 44 億元銀彈護盤，買回庫藏股措施將執行到 12 月 24 日，目前大立光累計已買回 580 張庫藏股，執行率達 43.12%，公司已砸 12.13 億元，買回每股均價 2090 元。

大立光 2021 前三季稅後純益 135.36 億元，年減 22.99%，每股純益 100.91 元。