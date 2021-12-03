〈國票金娶安泰銀〉耐斯大股東再質疑決策適法性 下周擬向金管會舉發

國票金 (2889-TW) 併購安泰銀 (2849-TW) 變數多，國票金大股東耐斯集團今 (3) 日召開記者會，再質疑兩家公司股權轉換決策的適法性與瑕疵問題，國票金董事魏憶龍也預告，將就相關事證向金管會舉發。

國票金併購安泰銀，先前遭大股東耐斯集團質疑，國票金總經理丁予嘉與安泰銀董事長丁予康兩人是兄弟，涉及金控法第 45 條利害關係人，質疑併購案決策過程有適法性與程序瑕疵，丁予嘉為此更在日前閃辭總座。

但耐斯集團今天再度緊咬交易案過程的適法性與瑕疵問題，魏憶龍質疑，丁予嘉突然閃辭是否是「被請辭」，凸顯國票金併購決策輕率，呼籲國票金應根據金控法第 45 條作重度決議。

其次，國票金在股東臨時會中強調，併購案的交易主體是國票金與安泰銀兩家公司，而非安泰銀全體股東，但國票金在重大訊息公告與股東臨時會的會議手冊中，卻載明交易相對人是「安泰銀的普通股股東」，主張國票金說法自相矛盾。

魏憶龍認為，丁予嘉閃辭無法改變利害關係人交易的問題，只要在股份轉換日前，有公司的董事或其配偶購買安泰銀股票，就涉及金控法第 45 條的關係人交易，強調將蒐集相關事證後，預計下周將檢附相關資料向金管會檢舉。

魏憶龍還說，國票金預計 17 日舉行董事會，屆時將看董事會的回應，必要時將向商業法院提起確認董事會決議無效之訴。

魏憶龍補充，對於國票金併購安泰銀，其實就連公股股東也持反對意見，強調耐斯集團並非擔心股權遭稀釋才反對，如果國票金併購安泰銀可依循法規，採取重度決議，就不會發生今天這種情況。

魏憶龍更說，未來如果金管會審核併購案決策過程違法，屆時支持走普通決議的董事都應該負起連帶賠償責任。