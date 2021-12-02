〈國票金娶安泰銀〉丁予嘉閃辭 胞兄爆「傷心難平復」缺席記者會

國票金 (2889-TW) 總經理丁予嘉今 (2) 日無預警閃辭，安泰銀 (2849-TW) 總經理張振芳透露，雖然董事長丁予康今早順利主持完安泰銀股臨會，但身為其胞兄，「董事長心理傷心難過短期內仍難平復」，因此缺席記者會。

安泰銀原本安排董事長丁予康親自主持記者會，說明與國票金股份轉換案衍生出國票金董事有疑義等問題，但最後由總經理張振芳主持，張振芳轉述丁予康表示，因為國票金總經理丁予嘉今早無預警請辭，丁予康身為其胞兄「感到十分不捨與傷心」。

張振芳強調，丁予嘉過往在擔任國票金總經理期間，對於擴增金控版圖以謀求該公司長遠發展向來不遺餘力，在前幾次國票金曾發動的實體銀行交易機會中，他都是帶頭參與。

張振芳指出，但本次國票金與安泰銀行的交易過程，因國票金內部已知丁予嘉與安泰銀董事長的兄弟關係，應有洽詢該公司內部法遵及外部律師意見，要求丁總經理迴避。該行董事長丁予康亦恪遵相關法令規範要求，在這段期間內從不與其胞弟論及本交易案。但近幾日反對董事的意見經媒體報導後，造成今日丁予嘉為顧全大局請辭，安泰銀行深表遺憾。

張振芳表示，本次交易案進行的過程中，國票金內部董事會、審計委員會的相關會議紀錄，均須依規報送主管機關備查。安泰銀相信相關的會議紀錄應有清楚載明顯示丁予嘉於本交易案期間未曾參與相關的討論或決策。

從安泰銀立場而論，張振芳說，丁予康與國票丁予嘉的兄弟關係不可能改變，但就公司對公司的交易過程中，雙方已善盡利益迴避之責任，實不該扭曲解讀，造成主管機關困擾，也造成對專業經理人的人格抹煞。