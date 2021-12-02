〈國票金娶安泰銀〉安泰銀股臨會通過 董座丁予康：三大價值成就併購案

安泰銀行 (2849-TW) 今 (2) 日召開股東臨時會，通過與國票金 (2889-TW) 股份轉換案，待主管機關核准後訂定股份轉換基準日，成為國票金 100% 持股子公司，屆時安泰銀亦將終止上市。董事長丁予康表示，安泰銀全數員工都能夠繼續留任，人才等三大價值成就此次併購。

安泰銀股東臨時會依據金融控股公司法第 26 條規定，通過以股份轉換方式，由國票金控以支付現金並發行特別股方式，作為取得安泰銀全部已發行股份之對價，股份轉換後，安泰銀仍為存續公司。

安泰銀審計委員會於股東臨時會報告事項提出該股份轉換案之審議結果報告，審計委員會經參酌獨立專家就價格合理性出具的意見，並考量公司市場價格、經營狀況未來發展等相關因素，認為該股份轉換案的交易條件應屬公平、合理。經審計委員會全體委員無異議通過。

丁予康表示，自私募基金隆力集團入主安泰銀後，積極建立由專業經理人治理、資訊透明的國際級的公司治理架構，資產品質、財務、風控法遵等經營指標皆屢創佳績。期間創造了 2 年內轉虧為盈、連續 10 年獲證基會及證交所公司治理榮譽肯定、連續 11 年配發普通股現金股利等重要里程碑。

股份轉換完成後，安泰銀仍為存續且正常營運的公司，維持既有獨立營運的實體與結構，客戶及供應商與安泰銀的契約關係與權益皆不受影響，員工權益亦不會因本股份轉換案而受到任何不利的影響或改變。

國票金因本身無實體銀行，希望安泰銀全數員工都能夠繼續留任，故其提供安泰銀全體同仁 36 個月工作權保障，於此期間內承諾適用安泰銀原有之勞動契約、人事規章、團體協約、薪資及福利等均維持不變，並提供留任獎勵方案。

丁予康強調，「人才、整合磨合期短、業務高互補性」為成就本合併案最重要的三大價值，對台灣金融業而言，是一個具指標性、獨一無二的案例，期待此次股份轉換案，在追求成長和永續經營目標下，未來安泰銀將更上層樓。

安泰銀指出，自宣布與國票金股份轉換案以來，積極持續與全體員工溝通，釐清股份轉換案相關疑慮，期間包含全省召開 24 場說明會，公司內部設置股份轉換 QA 留言信箱，總經理的內部溝通信等，受到大多數同仁對於本案的正面肯定。

對於部分同仁仍有不同的期待或訴求，安泰銀表示，理解也尊重，但縱使有不同的聲音、不同的意見，也期待工會能奠基於合法，進行理性溝通。對於工會之訴求，行方仍將一本開放、持續溝通的態度，也樂見工會持續與行方理性、平和的對話與溝通。

安泰銀表示，加入國票金後，將善用軟實力與國際級公司治理優勢，預期在集團資源助益下，未來在財富管理、法人金融、消費金融等影響力將再升級，擴增安泰銀、國票金的金融版圖及經營綜效，達到員工、客戶及股東三贏的成果。