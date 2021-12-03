高級電動車Polestar執行長：2025年前全球銷量上看10倍

高級電動車Polestar執行長：2025年前全球銷量上看10倍 (圖片：AFP)
高級電動車Polestar執行長：2025年前全球銷量上看10倍 (圖片：AFP)

據《路透社》報導，瑞典高級電動車製造商 Polestar 公司執行長英吉拉瑟 (Thomas Ingenlath) 表示，今年的全球銷量將達到 2.9 萬輛，明年之後將投入新車，預估 2025 年前的銷售台數將增加 10 倍。

Polestar 的經營權是由中國汽車大廠吉利汽車和瑞典 Volvo Cars 所共同持有。

英吉拉瑟在一場投資人活動開始之前接受了路透社的採訪，他表示 2022 年下半年，該公司預定開始銷售由美國南卡羅萊納州 Volvo Cars 工廠生產的「Polestar 3」電動休旅車，他認為對 Polestar 而言是非常重要的一步。

Polestar 在 2017 年推出「Polestar 1」油電車，目前正在銷售純電動車的「Polestar 2」，也於 12 月 2 日公開了「Polestar 3」的形象照片。

Polestar 在 2021 年 9 月時宣布，他們已經同意透過與特殊目的收購公司 (SPAC)Gores Guggenheim 的合併來進行股票上市。

今後 3 年間將每年推出新車，銷售目標是要在 2025 年前增加到 29 萬輛。2023 年將推出 SUV Coupe 款式的「Polestar 4」、2024 年將推出四門 GT 房車「Polestar 5」。

在中期銷售目標當中，預估歐洲市場將占 40%，北美和亞洲市場將各占 30%。

Polestar 預估今年營收將達到 16 億美元，也預估明年營收將為今年 2 倍，目標在 2025 年要擴大到 170 億美元

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