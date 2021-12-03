高級電動車Polestar執行長：2025年前全球銷量上看10倍

據《路透社》報導，瑞典高級電動車製造商 Polestar 公司執行長英吉拉瑟 (Thomas Ingenlath) 表示，今年的全球銷量將達到 2.9 萬輛，明年之後將投入新車，預估 2025 年前的銷售台數將增加 10 倍。

Polestar 的經營權是由中國汽車大廠吉利汽車和瑞典 Volvo Cars 所共同持有。

英吉拉瑟在一場投資人活動開始之前接受了路透社的採訪，他表示 2022 年下半年，該公司預定開始銷售由美國南卡羅萊納州 Volvo Cars 工廠生產的「Polestar 3」電動休旅車，他認為對 Polestar 而言是非常重要的一步。

Polestar 在 2017 年推出「Polestar 1」油電車，目前正在銷售純電動車的「Polestar 2」，也於 12 月 2 日公開了「Polestar 3」的形象照片。

Polestar 在 2021 年 9 月時宣布，他們已經同意透過與特殊目的收購公司 (SPAC)Gores Guggenheim 的合併來進行股票上市。

今後 3 年間將每年推出新車，銷售目標是要在 2025 年前增加到 29 萬輛。2023 年將推出 SUV Coupe 款式的「Polestar 4」、2024 年將推出四門 GT 房車「Polestar 5」。

在中期銷售目標當中，預估歐洲市場將占 40%，北美和亞洲市場將各占 30%。

Polestar 預估今年營收將達到 16 億美元，也預估明年營收將為今年 2 倍，目標在 2025 年要擴大到 170 億美元。