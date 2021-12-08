大眾控效應下 誰比價上漲？

國際股市大跌，亞股也跟著跳水，台股加權指數遇到月線反壓，但櫃買獨強，不受新型病毒影響，為什麼? 因為第三季財報公布後，台股有太多中小型股業績報喜，投資人看好今年台股，第四季買氣回溫，11 月櫃買創歷史新高，證明熱錢還在，資金派對持續，無論好股票、爛股票都會漲，只有漲多修正時，才知道誰沒穿褲子，今年有許多產業復甦，電動車、5G、元宇宙的新題材，導致出現許多新的供應鏈、新的商機，有公司大成長，也有公司虧轉盈，市場看好成長性，本益比給到超高，但純買題材不顧業績，你真的敢嗎?

大眾控股價大漲五倍 今年虧轉盈

大眾控 (3701-TW) 搭上車用元宇宙商機，旗下大眾電腦布局多年的 AR HUD(擴增實境抬頭顯示器)業務，剛拿下 Tier 1 車廠及中國大陸電動車訂單，預計明年 Q4 及後年可以量產出貨，今年股價大漲逾五倍！根據拓墣報告指出，在主流車廠積極推動下，加上 ADAS 功能逐漸普及，2025 年 AR HUD 滲透率計估計達到 5%，整體 TAM 推估 500 萬台；而中國券商報告更樂觀預測，2025 年 AR HUD 全球可達 800 萬台。

大眾控今年前三季營收 71.71 億元，年曾 42.1%，獲利轉虧為盈賺 1.19 元，不過，公司透過減資及財務改善算是瘦身成功了，但訂單要到明年底才有可能量產出貨，股價靠題材率先領漲這麼多，若沒有業績支撐還是相當危險的，因此內行人看到大眾控這樣大漲，就會去比較同樣虧轉盈，但業績相對穩健且成長的公司。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容萬寶週刊 1466 期】

更多精彩文章延伸閱讀：點我看更多

◎社長論劍：馬斯克亂喊星鏈破產？

◎封面故事：上萬九：半導體為投資亮點

◎投資總舖師：電子漲價風再起，選誰？

◎台股照明燈：飆股效應 誰比價上漲？

◎五福臨門：華新集團的年終做帳奇兵：新唐

