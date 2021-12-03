美股重點新聞摘要2021年12月03日

今日操盤前瞻

中國 11 月財新服務業 PMI

美國 11 月新增非農就業

Fed 多位官員力挺鮑爾轉鷹 亞特蘭大聯準銀：可能 Q1 結束購債

美國聯準會（Fed）多位官員周四（2 日) 表示，在通膨加劇之際應加快結束政策支持，呼應主席鮑爾先前有關加速縮減購債腳步與提早結束購債計畫的言論。閱讀全文...

盛寶銀行 2022 十大驚奇預測：美通膨率 15%、冷戰和期中選舉危機

週四 (2 日) 盛寶銀行 (Saxo Bank) 發布最新《2022 年十大驚世預測》，主要涉及的是不太可能發生和被低估的事件，但一旦發生金融市場可能遭受強力衝擊。閱讀全文...

輝達併安謀案在美國卡關 遭 FTC 提告封殺

美國聯邦貿易委員會 (FTC) 周四 (2 日) 以反壟斷為由，對輝達 (Nvidia) 以 400 億美元併購安謀 (Arm) 的交易提起訴訟，讓這筆半導體最大併購案面臨迄今最重大阻力。閱讀全文...

SEC 敲定審查監管細節 多家中企恐面臨下市危機

美國證券交易委員會（SEC）周四（2 日）敲定「外國公司問責法案」（HFCAA）細節，新法上路後，在美上市的外國公司若不符合監管機構審計規範將遭下市，多家拒絕接受審查的中國和香港企業恐將遭殃。閱讀全文...

迎曙光！中國批准波音 737 Max 復飛

週四 (2 日) 波音 737 MAX 已重新獲中國民用航空局 (CAAC) 適航許可，意味距離在中國復飛將更近一步。閱讀全文...