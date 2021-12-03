迎曙光！中國批准波音737 Max復飛

週四 (2 日) 波音 737 MAX 已重新獲中國民用航空局 (CAAC) 適航許可，意味距離在中國復飛將更近一步。

中國民航局週四頒布關於「機動性能增強系統 MCAS 不安全狀態的改正」的適航指令，確認 (波音) 修正措施足以解決這種不安全狀況。

波音週四發表聲明稱，中國民航局的決定是 737 MAX 在中國安全恢復運營的重要里程碑，波音繼續與監管機構和客戶合作，讓該機型在全球恢復服務。

CAAC 指出，飛行員需要完成新的培訓才能開始商業飛行，波音需要安裝額外的軟體和組件升級，波音 737 Max 就可以復飛。

2018 年和 2019 年波音 737 MAX 客機接連發生飛機墜毀事故後，全球各國祭出禁飛令，長達 20 個月的禁飛期間讓波音虧損金額高達 200 億美元。

去年 11 月美國聯邦航空總署 (FAA) 就解除 737 MAX 的禁飛令，歐洲飛航安全局 (EASA) 和加拿大交通部也在今年 1 月放行復飛後，中國是波音 737 Max 等待批准的最後一個主要市場。全球現有 177 個國家、約 30 家航空公司再度允許該型客機飛航。

Benchmark 分析師 Josh Sullivan 重申波音 270 美元的目標價和「買入」評級，Sullivan 稱，適航許可雖然沒有指定 737-MAX 重新認證的時間表，但至少是向商業營運邁出的重大一步。

波音 (BA-US) 週三創下 2020 年 11 月 13 日以來最低價格，週四午盤截稿前，波音反彈了 2.69%，暫報每股 193.26 美元。