SEC主席：穩定幣就像賭場籌碼 應收緊對幣圈的監管

美國證券交易委員會 (SEC) 主席 Gary Gensler 在週二 (21 日) 再度抨擊加密貨幣，認為穩定幣就會是賭場裡的籌碼，呼籲實行更強而有力的監管，以免對投資者構成威脅。

Gensler 在接受採訪時表示，與美元掛鉤的穩定幣現在就像賭場裡的籌碼一樣，如果沒有當局更強有力的監督，投資人將會受到傷害。如今，市場上有數千種加密貨幣，就像是美國在 1830 至 1860 年代在沒有聯邦銀行監管下，「野貓銀行」的時代。

他指出，歷史告訴我們，私人貨幣不會持續很長時間，這一切會耗費很多成本，並衍生出許多的問題，因此有必要為投資人建立出一個保護的機制。

Gensler 也表示，根據現行法律，SEC 擁有「強而有力的權力」來廣泛監管加密資產產業，當局也將使用這些權力。在穩定幣方面，該機構仍需要與其他金融監管機構進行協調，同時還要與國會合作解決問題。

美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 於今年 7 月，召集了金融監管機構高層針對穩定幣議題進行討論，相關報告預期將在未來幾週內公布。

穩定幣引發監管擔憂與日俱增，美國監管機構擔心穩定幣可能成為波動性的來源，並可能將與美元掛鉤的貨幣宣布為金融體系的風險，從而將其納入監管範圍。

有報導指出，官員們正在考慮由金融穩定監督委員會對穩定幣是否構成經濟威脅進行正式審查，政策框架將可能於未來幾週公布。