〈美股早盤〉美股開盤震盪走高 道瓊揚逾400點 波音領漲

Omicron 消息來回牽動市場走勢，美股周四 (2 日) 開盤漲跌互現，除道指外，其餘主要指數開盤震盪，截稿前全面走高，道瓊工業指數漲逾 400 點或 1.4%，波音 (BA-US) 領漲，那斯達克綜合指數漲 0.7%，標普 500 指數漲近 1%，費城半導體指數漲 0.2％。

蘋果 (AAPL-US) 開盤跌逾 3％，供應商高通 (QCOM-US)、Skyworks(SWKS-US) 和科沃 (QRVO-US) 均小幅下滑。彭博報導指出，蘋果已向供應商發出通知，稱 iPhone 13 產品需求已走疲。

在美國加州周三出現首宗 Omicron 確診病例後，風險情緒再度受到干擾。白宮官員表示，拜登即將宣布最新的防疫措施，包含收緊入境檢測規範、擴大檢測範圍並延長交通運輸工具的強制口罩令。

此外，德國也加入收緊防疫措施的行列，宣布對未接種疫苗的族群實施全國性封鎖令，除了藥局、超市等必要場所外，一律不得進出其他場所。

截稿前，10 年期美債殖利率下跌至 1.412％。

國際油價下挫，布蘭特原油和 WTI 原油期貨均跌逾 1%。稍早報導傳出，OPEC + 同意明年 1 月維持增產計畫不變，即每日增產 40 萬桶。

經濟數據消息面，美國上周初領失業金人數自 52 年低點回升，報 22.2 萬人，但優於市場預期，續領人數則跌破 200 萬，續創疫後新低。市場將關注周五公布的非農數據，經濟學家預計 11 月非農就業新增 57.3 萬，高於 10 月的 53.1 萬。

截至台北時間周四 (2 日)22 時許：

道瓊工業指數上漲 461.83 點或 1.36%，暫報 34483.37 點

那斯達克綜合指數上漲 104.58 點或 0.69%，暫報 15359.56 點

標普 500 指數上漲 44.58 點或 0.99%，暫報 4557.62 點

費半上漲 6.88 點或 0.18%，暫報 3817.99 點

台積電 ADR 上漲 1.82% 至每股 122.82 美元

10 年期美債殖利率下跌至 1.412％

紐約輕原油下跌 1.72％ 至每桶 64.44 美元

布蘭特原油下跌 1.64% 至每桶 67.74 美元

黃金下跌 0.43% 至每盎司 1776.70 美元

美元指數下跌至 95.90

道瓊工業指數日線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US) 早盤下跌 3.25％，至 159.42 美元。

彭博引述知情人士報導，蘋果已告知零件供應商 iPhone 13 系列產品需求已經放緩。蘋果此前因零件缺貨，將今年 iPhone 13 生產目標下修至 8000 萬支，較原先少了 1000 萬。

蘋果此前希望隨著供應情況好轉，產量能在明年追上原先目標，但據知情人士說法，蘋果已向供應商表示，可能不會屢行這些訂單。

波音 (BA-US) 早盤上漲 3.84％，至 195.41 美元。

停飛 2 年半多的波音 737 Max 客機，終於在周四獲得中國民用航空局的適航許可，為中國復飛之路寫下重要里程碑。

此外，外媒報導傳出，印度捷特航空 (Jet Airways) 正和波音就客機訂單進行協商，計畫在未來 5 年將機隊自 11 架擴張至逾 100 架。

Snowflake(SNOW-US) 早盤上漲 11.90％，至 348.07 美元。

Snowflake 周三盤後公布會計年度 Q3 營收年增逾 1 倍，至 3.34 億美元，淨虧損也較去年同期收斂，優於市場預期，同時公布優異的 Q4 與全年營收展望。

今日關鍵經濟數據：

美國上周 (11/27) 初領失業金報 22.2 萬人，預期 24 萬人，前值自 19.9 萬人下修至 19.4 萬人

美國上周 (11/20) 續領失業金報 195.6 萬人，預期 200.2 萬人，前值自 204.9 萬人上調至 206.3 萬人

上周初領失業金自 52 年低點回升，但仍優於預期 (圖：Zerohedge)

華爾街分析：

Oanda 高級市場分析師 Ed Moya 表示，在能夠明確評估這波疫情之前，華爾街可能會繼續受到新變異株影響。

Yardeni Research 總裁 Ed Yardeni 在內策略師認為，雖然投資人下意識反應可能是在年底前繼續獲利了結，但隨著部分人士逢低進場，仍有大量流動性繼續推高股價。