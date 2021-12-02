三井LaLaport傳進駐高雄 選中台糖鳳山西站旁土地

三井 LaLaport 進駐台北南港、台中東區後，又傳出即將進駐高雄鳳山，高雄市長陳其邁今 (2) 日證實消息，指出這是鳳山中城計畫的一部分，市府樂見有潛力、跨國廠商來深耕高雄。三井選中高捷鳳山西站旁的台糖土地，目前正在評審，地上權案將於 7 日開標。

臉書粉專「高雄點 Kaohsiung.」昨 (1) 日揭露經濟部商業司商工登記資料顯示，三井 LaLaport 已註冊「三雄鳳山啦啦寶都股份有限公司」，資本額 5 億元，核准設立日期為今年 11 月 30 日，根據過往台中、台南 outlet 興建經驗，從註冊公司至完工開幕大約耗時 3-4 年。

臉書粉專「高雄好過日」也發文指出，三井選中土地應為鳳山西站國泰重劃區的華泰段 11 地號，目前正由台糖進行土地招標設定地上權招標案，土地面積約 13007.50 坪，權利金底價 3377 萬元，年租金約 7681 萬元，租期 30 年。該標案將在 12 月 7 日上午開標，因此，無法 100% 確定最後是否由三井標下，但可能性極高。

陳其邁表示，市府知道哪些廠商有投資計畫，但土地是台糖的，還是要尊重台糖的選商結果。市府推動鳳山中城計畫，以衛武營周邊開發為主，商務觀光休閒規劃也是計畫中之一，樂見有潛力、跨國廠商來高雄投資。

高雄好過日表示，高雄經發局今年 5 月曾拜會台灣三井不動產董事長兼總經理下町一朗，當時提及三井集團投資高雄一案，今年底、明年初將可見到成果。台糖這塊土地也於 8 月變更為商二土地，建蔽率提升為 70%，容積率 300% 不變，外界認為就是要改善對商場招商條件。

三井集團近年擴大在台布局，目前商場投資共有 5 個點，三井 Outlet 林口、台中港 Outlet 已經開幕，三井 Outlet 台南明年即將開幕；購物中心 LaLaport 南港與台中也將於明年陸續開幕。外界原先評估三井將會在高雄興建 Outlet 商場，但若改為 LaLaport，專賣店的種類也可能更加多元。