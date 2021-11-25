中裕愛滋新藥納歐洲政府給付+新劑型取美藥證 明年出貨回升

中裕 (4147-TW) 看好，愛滋病新藥 Trogarzo 獲得義大利政府給付協議後，其他歐洲大國也有望陸續將新藥納入健保核價，加上 Trogarzo 靜脈推注劑型最快明年上半年取得認證，明年出貨有望回溫。

中裕表示，德國、西班牙、法國、義大利、英國等五國占整體歐洲藥品市場 80%，不過各國藥價制度略有不同，其中德國未有健保制度，新藥已透過行銷夥伴在當地銷售；近期則與義大利藥品管理局 (AIFA) 達成協議，18 歲以上有多重抗藥性 HIV-1 病患使用 Trogarzo 可獲得藥品給付。

中裕補充，過去愛滋病新藥僅小量出貨至義大利，隨著納入政府給付，年底前行銷夥伴會正式上市藥品並大量推廣，至於其他歐洲國家則正在與政府溝通健保核價中。

中裕為考慮 Trogarzo 劑型使用方便性，從 2019 年開始進行靜脈推注 (IV Push) 劑型臨床試驗，將原本透過點滴方式，改良成靜脈推注 (打針)，注射時間可從 20 分鐘縮短至 30 秒，預期 Trogarzo 靜脈推注劑型有機會年底前申請美國藥證，最快明年第一季底、第二季初取證上市。

此外，中裕因應未來市場潛在需求，將 Trogarzo 產能從無鍚廠轉由韓國三星生物製劑 (SBL) 代工生產，有機會明年中取得美國 FDA、歐盟 EMA 查廠認證，屆時產能量率將大幅提升，毛利率也有望提升至 70%。

中裕表示，受到疫情影響，Trogarzo 出貨不如預期，行銷夥伴也持續消化庫存，不過預期在新劑型取得藥證、產能量率大增，以及新藥納入歐洲各國健保後，明年有望迎來新一波出貨潮，營運有望同步回升。

中裕 10 月營收 0.361 億元，月增 28.9%、年減 36.7%；累計前 10 月營收 3.74 億元，年減 40.3%。