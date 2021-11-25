台睿明年兩大產品有斬獲 敗血症新藥農曆年後解盲

台睿 (6580-TE) 明年營運將有大幅進展，新藥開發進度最快的是敗血症用藥，預計明年農曆年後進行三期解盲，若進展順利，目標 2023 年在台取證；旗下治療硒缺乏症的 Zelnite(西寧特) 已拿到首筆經銷商訂單，並陸續拓展醫美診所，明年初開始有營收貢獻。

台睿敗血症用藥 Rexis 三期臨床試驗，提前至今年 7 月完成 330 人收案，目前合作的 7 家醫學中心進入臨床數據整理，將針對主要指標死亡率與次要指標副作用等進行分析，預計最快明年農曆年後解盲，若最終結果正向，預計 2023 年取得台灣藥證，並成為全球首個上市的抗敗血病新藥。

據統計，台灣每年約有 12.6 萬名敗血症病患，依照病患試驗療程，總共需施打 28 劑，市場規模至少 5 億元，總經理簡督憲觀察，新冠疫情流感化後，重症 (重度症狀) 患者會持續增加，且容易出現造成敗血症、器官衰竭等，預期未來市場規模將會再擴大。

簡督憲表示，除了台灣市場外，敗血症用藥 Rexis 也將進軍美國市場，已向美國 FDA 提出臨床試驗申請，預計會從二期臨床試驗開始執行，擬採開放性試驗設計。

治療硒缺乏症的 Zelnite(西寧特) 方面，董事長林群指出，該藥品成分為硒，可抗氧化、抗衰老等，已推出 Zelnite 口服保健品，並拿到經銷商 3500 罐訂單，預計明年上半年開始鋪貨至電商、醫美診所等通路。另外，Zelnite 也有開發成醫美注射劑，目前期望在醫美診所同時銷售注射劑與保健品。

其他新藥發展方面，台睿開發的抗癌藥物 TRX-920 近期已申請專利，其主要成分為 SN38，與智擎胰臟癌前驅藥物針劑 Irinotecan 的有效成分相同，簡督憲指出，在技術提升下，將 Irinotecan 的有效成分取出並改良成口服錠劑，有望降低副作用與劑量。

簡督憲補充，抗癌藥物 TRX-920 將以肝癌等腹腔癌症為主，目前已進入動物性試驗，預計 2023 年以 505(b)(2) 方式進入人體臨床試驗。