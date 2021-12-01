王道銀前三季獲利年增42% 企金將擴大三大客群

王道銀行 (2897-TW) 今 (1) 日舉行線上法說會，前三季合併稅後純益 25.12 億元，年增 42%，每股稅後純益 (EPS) 達 0.49 元，年增 53%。展望未來，總經理李芳遠表示，企金部分將開拓中型企業、綠能產業、高資產家族等三大客群。

截至 9 月底，王道銀行資本適足率為 14.30%、第一類資本比率為 13.12%、普通股權益比率為 12.97%，銀行逾放比為 0.53% ，備抵呆帳覆蓋率為 274.3% 。

王道銀指出，逾放比偏高主要是受 2019 年潤寅集團詐貸案件影響，惟該案擔保品已經法院拍定，待法院裁定分配款後，逾放比可望大幅下降。

李芳遠表示，今年積極調整存放款結構，大舉拓展中小型企業存款戶，以加強吸收活期存款；而放款部分則汰換高風險的授信客戶，提升授信資本報酬率。

王道銀前 9 月合併淨收益達 70.39 億元，年增 17.17%，其中，合併利息淨收益達 34.64 億元，年成長達 2 成，獲利貢獻占比逼近 5 成；合併手續費淨收益也成長至 18.69 億元，年增達 21%。

王道銀行淨利息收益率和存放利差雙雙成長，分別來到 1.51%、0.79%，各較去年同期上升 10bp 和 5bp。

王道銀行股東權益報酬率 (ROE) 從去年 9 月的 3.61%，大舉成長到今年 9 月的 5.43%；資產報酬率 (ROA) 同期也從 0.35% 成長到 0.6%。

除了王道銀行，李芳遠也對集團下各子公司訂下營運策略，華票面對升息趨勢，將機動調整交易部位，以提高資本效益；而台灣工銀租賃則將開發再生能源業務；美國華信銀行將在當地招兵買馬，擴大業務規模。台駿國際租賃則會維持高利差發展方向，抓緊內需商機。