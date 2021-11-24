友霖降血脂新藥在台藥證完成遞件進入審查

友華 (4120-TW) 集團子公司友霖 (4166-TE) 今 (24) 日公告，開發的降血脂新藥 1PC111 向台灣衛福部食藥署 (TFDA) 申請藥品查驗登記，並完成送件進入審查，待取得藥證後，將可在台啟動銷售。

友霖自行開發的降血脂複方新藥 1PC111，適應症為原發性高膽固醇血症或混合血脂異常，三期人體臨床試驗在台灣、澳洲、紐西蘭執行，共收案 390 位受試者，其試驗結果顯示，達到主要療效指標，1PC111 優於對照藥品於第 12 週時，低密度脂蛋白 (LDL-C) 濃度。

友霖表示，隨著台灣經濟發展、生活型態改變，15 歲以上國人高血糖、高膽固醇、高三酸甘油酯、高血壓的盛行率，隨著年齡上升而增加，潛在用藥需求龐大，看好降血脂新藥 1PC111 取得藥證後，將能在台灣上市銷售。

除了向台灣申請藥證外，友霖也鎖定中國市場，將該藥品技轉給浙江京新藥業生產銷售，後續將獲得簽約金、產品開發里程金以及銷售里程金，總金額上看人民幣 2800 萬元，約新台幣 1.2 億元。

友霖指出，血脂異常為心血管疾病中盛行率最高的疾病，全球病患人數 3.66 億人，年複合成長率約 1%，疾病盛行率超過 40%，其中德國盛行率最高達 66%、美國也有 52%，而降血脂新藥是新一代降血脂藥物，療效佳、安全性高，成為病患用藥新選擇。