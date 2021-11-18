女股神：比特幣有望在2026年達到56萬美元

有「女股神」稱號、執掌方舟 (Ark) 投資管理公司的伍德 (Cathie Wood) 表示，機構投資者的買進，將使比特幣有望在未來 5 年內達到 56 萬美元。

伍德在接受採訪時表示，如果機構投資者投入比特幣，並且在投資組合中配置 5% 的比特幣，以目前水準來看，比特幣有望在 2026 年升至約 56 萬美元。

根據 CoinDesk 的數據顯示，截稿前，比特幣價格為 59727.50 美元，24 小時內上漲 0.44%。

伍德指出，來自機構的買入正在發生，因為比特幣區塊鏈網路的透明度，允許用戶幾乎可以即時看到機構購買的進行。

伍德表示，機構會願意購買投資比特幣，是因為比特幣和以太幣等加密貨幣與股票等其他資產之間的相關性較低。

伍德也表示，最近中美洲國家薩爾瓦多已成為全球首個以比特幣作為法定貨幣的國家，巴拿馬與烏克蘭也企圖將比特幣作為法定貨幣。

伍德長期買進比特幣相關股票，例如 Coinbase(COIN-US) 是旗艦基金 ARKK 前十大持股，Grayscale Bitcoin Trust 也是 ARK Next Generation Internet ETF(代號為 GBTC) 前十大持股。

渣打集團 (Standard Chartered) 的研究團隊在先前也預估，至明年年初，比特幣價格有望翻漲一倍，達到 10 萬美元。

加密貨幣研究部門高管 Geoffrey Kendrick 在報告中表示：「作為一種交易媒介，比特幣可能成為未來無現金世界中，全球無銀行帳戶的主要點對點支付方式。我們預計在 2021 年底或 2022 年初，比特幣將達到 10 萬美元左右的峰值。」