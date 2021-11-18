社群媒體喊著「逢低買進」 通常表示比特幣還要再跌一段期間

比特幣近日自 69000 美元附近的高點回落 13% 之後，於 6 萬美元附近盤整。然而，社群媒體上「逢低買進」的聲量加大，可能代表價格不會很快重回高點。

《Coindesk》報導，以過往的經驗來看，回調或下跌趨勢通常會在社群討論趨於看跌時結束，而目前人們卻是在想「逢低買進」，代表下跌還將延續一段期間。

區塊鏈分析平台 Santiment 追踪的數據顯示，周二社群媒體上的「逢低買入」提及上升至 952，創下自 9 月 7 日比特幣暴跌 11% 以來最高。

Santiment 在周三的市場更新中表示，這可能表明比特幣尚未見底，若比較之前的峰值，就會發現這種心態往往比價格反彈時間更早 (分別在 4 月和 5 月)，等到這群人消失，價格才會回升。

一些分析師仍看好比特幣價格，因為區塊鏈數據表明最近的調整可能是短暫的。

CryptoQuant 分析師 Jan Wuestenfeld 在個人部落格表示，最近加密貨幣價格的暴跌似乎與過度槓桿被「清出」有關。他補充說，只要鏈上基本面保持不變，比特幣價格的中期前景就會繼續看漲。

Delphi Digital 分析師 Joo Kian 持有類似觀點，稱槓桿交易者是價格下跌時清算的受害者。他表示，在這波暴跌之前，大多數交易對的未平倉合約處於最高水位。

他進一步表示，從長期來看，消除過度槓桿對市場來說是健康的。但與此同時，要回復交易熱絡，可能需要一些時間。

截至台北時間周四下午 15:28，比特幣暫報 59595 美元，24 小時漲 0.21%。