比特幣衝破6.7萬美元！攜以太幣創歷史新高

加密貨幣漲勢延續，繼以太幣刷新歷史紀錄後，比特幣在台灣時間周二 (9 日) 一早也改寫新高，最高漲至 67,778 美元。

截稿前，比特幣 (BTC) 盤中上漲 2.5% 至 67,778 美元，突破 10 月 20 日創下的略高於 6.7 萬美元高點。以太幣 (ETH) 報 4790.05 美元，周一稍早一度站上歷史新高。

Fundstrat 技術分析師表示，比特幣這次的突破可能代表第 4 季最後一波漲勢的開端，「比特幣、以太幣和一些替代幣 (altcoin) 接下來幾周可能繼續上漲」，直到明年才會出現比較明顯的區間盤整。

比特幣今年來共上漲逾 130%，但波動劇烈，6 月曾因挖礦耗能爭議和中國打壓，一度跌破 3 萬美元，10 月初隨著美國批准首檔相關期貨 ETF 的熱潮，登上歷史新高。

比特幣期貨 ETF 上市之後，愈來愈多公司期待直接追蹤比特幣的 ETF 也將放行。BlockFi 公司周一加入比特幣 ETF 申請行列，向美國證券交易委員會 (SEC) 申請推出 BlockFi NB Bitcoin ETF。

加密貨幣市場在比特幣領路，加上既有加密貨幣如以太幣、Solana 的網路不斷升級，以及狗狗幣、柴犬幣等迷因幣引發市場熱烈關注，規模迅速擴大，目前加密貨幣總市值已經突破 3 兆美元，較 2020 年底翻漲將近三倍。

矽谷大咖：危機時刻到來

被視為矽谷創投教父的提爾 (Peter Thiel) 最近表示，比特幣價格高漲，顯示美國通膨居高不下。

Peter Thiel (圖: AFP)

這位一向大膽敢言的億萬富豪說：「6 萬美元的比特幣，我不確定有人會積極買進。但這確實告訴我們一件事——我們正處於危機時刻。」

提爾說：「比特幣就像礦坑裡的金絲雀 (canary in the coal mine)，是最誠實的市場，告訴我們舊有體制即將爆破。」