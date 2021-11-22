南韓疫情升溫！首都圈危險程度跳升兩級至最糟水準

南韓中央防疫對策本部 22 日 (週一) 宣布調升該國最近一週的 COVID-19 疫情危險程度至「高」。其中，首都圈的疫情危險程度跳升兩級到最高層級的「很高」，其他地區的疫情危險程度也從層級最低的「很低」跳升兩級至「中」。

南韓防疫部門經過防疫醫療小組委員會的諮詢，會在每週針對疫情危險程度實施評估。依照危險程度共分為五個等級，從低到高分別為「很低」、「低」、「中」、「高」、「很高」。

南韓政府自 2021 年 11 月 1 日啟動了「分階段恢復日常生活」的防疫模式，而每週的疫情危險程度也逐漸攀升。最近一週 (11/14 至 11/20) 的首都圈 (首爾市、京畿道、仁川市) 和其他地區，疫情危險程度均向上跳升兩個層級。

南韓中央防疫對策本部在本月 17 日宣布，疫情危險程度的評估標準，共分為「醫療及防疫因應」、「疫情形勢」、「預防接種」三大領域及其他 17 項指標。

最近一週在防疫因應方面，全國危重症病床平均使用率達 62.6%，首都圈病床使用率上揚至 77%，其他地區也高達 40.1%；關於疫情形勢，最近一週的日均新增確診從前一週的 2172 例增至 2733 例，當中首都圈新增確診竄升 27% 創高，危重症案例也呈增加走勢；預防接種方面，60 歲以上民眾的第 3 劑加強劑接種率比起前一週微幅增加至 7.5%，只不過比例仍低。

由南韓官方和民間所共同組成的恢復日常支援委員會，和防疫醫療小組委員會在前一天召開的會議中強調，考量到各項防疫指標急遽惡化，認為有必要立即強化高風險設施的防疫力度，並擬訂有效舒緩病床壓力的對策。南韓防疫部門因而計劃在 11 月 26 日前，要完成療養院等高風險設施的加強劑接種。