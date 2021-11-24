南韓單日新增確診首破4000創新高 危重症人數也升至高點

南韓 COVID-19 單日新增確診案例和危重症人數，在 24 日 (週三) 雙雙創下歷史新高，截至 24 日凌晨 12 點，單日新增 4116 例 COVID-19 確診，首度突破 4000 人大關，危重症患者部分達 586 人。

有鑑於疫情惡化，南韓「恢復日常支援委員會」預定在 25 日 (週四) 開會檢討強化防疫舉措。南韓國務總理金富謙在中央災難安全對策本部的會議上，針對確診案例激增的問題表示「狀況超乎預期的嚴重」，並提到「光以首都圈來看，已經到了必須檢討啟動非常計畫的地步。」

根據南韓中央防疫對策本部，在 24 日通報的 4116 個確診案例當中，本土有 4088 例，境外有 28 例。本土案例部分若以行政區劃分，首都圈的首爾市 1730 例、京畿道 1176 例、仁川市 219 例，共 3125 例，佔整體的 76.4%。

首都圈以外的行政區方面，忠清南道 291 例、釜山市 118 例、慶尚南道 87 例、大邱市 78 例、慶尚北道 65 例、江原道 62 例、全羅南道 52 例、大田市 51 例、光州市 45 例、忠清北道 40 例、全羅北道 34 例、濟州道 22 例、蔚山市 11 例、世宗市 7 例，共計 963 例。

死亡案例在一天內新增 35 人，累計達 3363 人。若以單日死亡案例來看，這個數字是 2021 年 7 月「第 4 波疫情」發生以來的最高紀錄。南韓國內的 COVID-19 平均致死率為 0.79%。

南韓目前累計確診達 42 萬 5065 例。23 日當天的檢測數量有 6 萬 971 件，另外在臨時檢查所也實施 12 萬 4630 件檢測。