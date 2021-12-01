Omicron變種病毒擔憂 美國擬要求入境旅客出示1日內檢測證明

據報導，美國疾病控制與預防中心 (CDC) 的一位發言人在週二 (30 日) 表示，為了應對 Omicron 變種病毒引發的擔憂，美國當局擬要求入境的航空旅客出示 1 日內取得的新冠肺炎病毒陰性檢測證明。

目前已接種疫苗欲入境美國的旅客被要求須提供出發前 3 日內的陰性證明，但是在如今疫情再度升溫的情況下，CDC 計畫縮短檢測證明時間。

CDC 發言人 Jason McDonald 表示，隨著當局對 Omicron 變種病毒了解更多，正在努力修改當前的全球旅客入境測測時間，修改後將縮短至啟程前往美國前一日。

美政府官員們表示，政府有考慮要求航空旅客在抵美後的 3 至 5 日內再度進行新冠肺炎病毒採檢。不過，CDC 並沒有證實這一點，只表示，該機構仍建議所有旅客應該要在抵達後 3 至 5 日內進行病毒檢測，並建議所有未接種疫苗的旅客應在抵美時進行隔離。

報導指出，美國有望在週四 (2 日) 公布最新的入境檢測證明規定，但目前尚不清楚新的規定將會在何時生效。

白宮首席醫學顧問佛奇博士 (Dr. Anthony Fauci) 週二 (30 日) 表示，迄今為止，已經在全球 20 個國家發現 226 例 Omicron 變種病毒感染病例，但是尚未在美國發現相關案例。

CDC 日前也建議，所有 18 歲以上民眾都「應該」在完成第一套疫苗接種之後，額外施打第三劑。先前的指引鼓勵 50 歲以上民眾施打，50 歲以下使用的字眼是「可以」施打。

CDC 主任 Rochelle Walensky 說：「Omicron 變異株的出現，進一步凸顯接種疫苗、追加劑和各種防疫措施的重要性。」