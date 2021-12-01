〈貴金屬盤後〉變種病毒來襲 鮑爾暗示加速縮表 黃金收低

週二 (30 日) 交易，黃金期貨價格收低，係因 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 的言論暗示，Fed 可能會在下個月的會議上加速削減每月購債規模。

鮑爾表示，決策者在下個月會議上考慮加速縮減央行每月購債規模是合適的，此語促使美股基準指數進一步下跌。

莫德納執行長班塞爾 (Stéphane Bancel) 警告，現有疫苗在對抗 Omicron 變種病毒上的效果恐怕較低。在他發表此悲觀評論後，美股下跌，道指大跌 652 點，且公債殖利率下降，同時黃金避險吸引力上升，貴金屬價格一直走高。然而，美股拋售加劇，轉而促使一些投資者拋售黃金以應對股市追加保證金的要求。

Gold Newsletter 的編輯 Brien Lundin 表示，黃金走跌的觸發原因是鮑爾「可能加速縮表幾個月」的評論，此語支撐美元上漲，ICE 美元指數短暫走高，不利於美元計價的黃金交易。

Fed 下一回會議時間排在 12 月 14 日至 15 日。

2 月交割的最活躍黃金期貨價格下跌 8.70 美元或 0.5%，收每盎司 1776.50 美元，盤中高點達 1811.40 美元。

根據道瓊市場數據，交易最活躍的黃金期貨價格本月 (11 月) 下跌 0.4%。

Lundin 曾預期，金價因應 omicron 變種病毒而短暫上漲的走勢，將會如同所有地緣政治或這種地緣醫學驅動因素──逐漸消失，並令價格大致回到這之前的水準。

「市場對鮑爾連任的反應，以及對他今天暗示央行將加快縮減 QE 的反應也是一樣。」

「黃金的主要驅動力將是一個簡單的事實，即 Fed 無法在不讓金融市場崩潰或債台高築的情況下，在政策正常化道路上長遠的走下去。一旦投資者了解此點，黃金就會起飛，而這時點可能是 Fed 必須返回縮表或開始首次升息時。」Lundin 說。

盛寶銀行執行長 Steen Jakobsen 表示，鮑爾在與財政部長葉倫出席參議院銀行委員會聽證會時，其準備好的證詞讓「2022 年升息預期自 3 次降為 2 次，因為他說 omicron 病毒對央行穩定物價義務和讓就業最大化這兩項都形成風險。」

芝加哥採購經理人指數 (PMI) 公布後，黃金期貨價格也短暫上漲。11 月芝加哥 PMI 自前月的 68.4 下降至 61.8，創下 2 月以來最低數值。

11 月消費者信心指數也自 10 月的 111.6 下降至 109.5。該指數自過去 5 個月以來，已經第四度下降。

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