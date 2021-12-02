〈貴金屬盤後〉市場焦慮 美元走疲 公債殖利率下降 黃金小漲

週三 (1 日) 交易，黃金期貨價格小幅收高，係因在美元走疲、公債殖利率下降之際，受到 omicron 新冠變種病毒帶來的不確定性提振。

Oanda 高階市場分析師 Craig Erlam 表示，美元近日走軟以及市場的巨大不確定性應該會提振黃金，但因為 Fed 已經接受「必須採取更多行動」的想法，所以近期公債殖利率一直在上升。

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 週二出席參議院銀行委員會聽證會的證詞提道，在出現新變種病毒之際，可能有必要在本月稍晚的會議上，決議加速縮減每月購債規模。該論點令市場參與者感到意外。

ThinkMarkets 市場分析師 Fawad Razaqzada 表示，「市場已經將鮑爾週二的言論反映在價格上，且不管怎樣 Fed 總是落在曲線之後。」

2 月交割的最活躍黃金期貨價格上漲 7.80 美元或 0.4%，收每盎司 1784.30 美元。

3 月交割的白銀最活躍期貨價格下跌 48 美分或 2.1%，收每盎司 22.339 美元。

鮑爾週二表示，央行考慮提前幾個月完成削減購債計畫的行動，因為持續高漲的通膨威脅越來越大，現在是取消「暫時性」一詞的時候了，

「在鮑爾言論推動下，週二殖利率飆升，美元也回升，黃金跌至一週低點，股息收益率低的科技股也暴跌。但週三因為對風險的態度更加堅定，所有這些走勢都發生逆轉。美股週三基準指數大致走高。」 Razaqzada 說。

鮑爾週二在聽證會上表示，央行放緩和結束購債的行動不應該擾亂金融市場。Fed 預計 12 月 14-15 日召開今年最後一次制定利率的貨幣政策會議。

金融市場受 omicron 變種病毒衝擊，可能導致避險金屬遭拋售，因為投資者趕忙了結貴金屬，以對應其他市場追加保證金的要求。

Kitco.com 高級分析師 Jim Wyckoff 表示：「由於市場仍存在一些不確定性和焦慮，因此對貴金屬仍有一些避險需求。」

ICE 美元指數週三小幅下降至 95.966，本週下降 0.1%。10 年期美國公債殖利率約自 1.44% 下降至 1.435%。

美元走疲和公債殖利率下降均有利黃金，因為黃金以美元計價且不孳息。

與此同時，在經濟數據方面，ADP 公布 11 月小非農報告，私人產業部門新增就業人數 53.4 萬人，優於預期，但較 10 月份的 57.1 萬人下降。根據道瓊調查，經濟學家新增就業人數的預期中值為 50.6 萬人。

根據供應管理協會 (ISM) 的數據，美國製造商 11 月 PMI 自前月的 60.8% 上升至 61.1%，符合《華爾街日報》調查的經濟學家預測。數據公布後，黃金價格持續上升。

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