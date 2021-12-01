網易雲音樂明上市 每股定價205港元

周三 (1 日) 網易雲音樂 (9899-HK) 公布 IPO 定價，將以每股 205 港元掛牌，募資 31.2 億港幣，每一個交易單位抽中的機率為 20%，若認股 8 個交易單位則保證必獲得一個交易單位。網易雲音樂將於 12 月 2 日掛牌上市。

網易雲音樂這次 IPO 共有約 2.6 萬人參與認購，超額認購 7.92 倍，國際銷售的部分則超額認購 0.7 倍。

網易雲音樂表示這次 IPO 取得的資金約四成繼續投資於音樂及音樂衍生內容，以擴充音樂內容庫、發掘和吸引獨立音樂人、完善社交功能，及推廣品牌。

另外約四成則是持續吸引研發人才、投資 AI、改善及升級音樂及社交娛樂產品及服務，及擴展 IT 基礎設施。而一成用於合併、收購及戰略投資；剩下一成則用作營運資金。

網易雲音樂是中國在加強網路經濟監管風暴後，第一檔在香港 IPO 的大型科網企業，被市場視為判斷這類族群投資氣氛的重要指標。

網易雲音樂平台，主要利用線上音樂服務的訂閱制，及銷售社交娛樂服務的虛擬物品來變現。為了使營收來源多樣化，公司亦有開發其他變現管道，例如提供廣告服務、銷售數位專輯和音樂衍生服務。

今年上半年網易雲音樂，營收人民幣 31.84 億元，年增 61%；虧損人民幣 38.09 億元，年增 2.7 倍；經調整虧損達人民幣 5.3 億元，年虧損縮小 36%。

根據公開說明書內容顯示，除母公司網易持股 57.65% 外，阿里巴巴 (9988-HK) 旗下的淘寶中國亦持有超過 2073 萬股，持股比重達 9.98%。百度 (9888-HK) 則是持股 816.5 萬股，持股比重 3.93%。

