〈台股盤前要聞〉台積電再發債167億元、弘塑扮異質整合要角 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點，因應新擴建廠房設備，台積電再發行 167 億元無擔保公司債；台積電異質整合面臨兩大挑戰，弘塑新款奈米雙晶銅添加劑產品可望在製程中扮演要角。以下是今 (1) 日必看重要財經新聞。

因應新擴建廠房設備 台積電再發 167 億元公司債

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 昨 (30) 日公告今年度第 7 期無擔保普通公司債主要發行條件，發行總額新台幣 167 億元，用於新建擴建廠房設備。閱讀全文...

台積電異質整合面挑戰 弘塑新款奈米雙晶銅可望扮要角

台積電 (2330-TW) 昨 (30) 日指出，異質整合先進封裝面臨兩大挑戰，包括精準度、成本都須跟上前段腳步，外界看好，弘塑 (3131-TW) 向來為台積電濕製程主力供應商，並正著手研發新款奈米雙晶銅添加劑，可望能同時滿足成本、提供銅與銅接合解決方案兩大訴求，該產品也被視為是異質整合中的重點材料。閱讀全文...

鴻海增資三營超精密光電近 30 億元 強化鏡頭模組布局

鴻海 (2317-TW) 昨 (30) 日公告，增資轉投資三營超精密光電 (晉城) 人民幣 6.82 億元、約新台幣 29.6 億元，強化鏡頭模組的布局。閱讀全文...

日電貿：明年上半年鋁電續缺看漲 MLCC 沒有大跌空間

被動元件通路商日電貿 (3090-TW) 昨 (30) 日召開法說會，總經理于耀國認為，鋁質電解電容、高分子聚合物鉭電到明年上半年都還是缺，且鋁電價格看漲 5%；而 MLCC 高階需求持穩，一般標準品則在明年首季庫存去化後，將恢復正常需求，明年上半年沒有看到大跌的跡象。閱讀全文...

傳言英利 - KY 電動車報捷 拿下美系車廠大單

市場傳出，汽車零組件大廠英利 - KY(2239-TW) 首度打入美系電動車大廠特斯拉供應鏈，近期雙方已簽約，預計明年開始出貨，對於此消息，英利昨 (30) 日表示，「不予評論和回應」，但也強調，公司正積極拓展電動車新客戶，預計明年電動車出貨營收占比，將從今年的 11% 一舉攀升至 20%。閱讀全文...

12 月五大新制上路 報關預先委任、兒童保單變革

時序進入 2021 年歲末，12 月又有許多新制上路，其中，喜愛海外網購族要特別注意，未來包裹實名認證將拉到通關之前，初期鎖定四大高風險族群；兒童保單也有新變革，承保 15 歲以下孩童，保險局要求傷害險、旅平險身故應給付喪葬費用。《鉅亨網》整理出 12 月五大新規定上路，讓讀者快速掌握重點。閱讀全文...

富邦金金金併尚未完成 日盛銀行爆上百人離職潮

富邦金控 (2881-TW) 尚未正式完成合併日盛金控 (5820-TW)，昨 (30) 日卻傳出日盛銀行員工人數已離職上百位，日盛銀行籲請金管會要求富邦金控儘速就相關訴求與勞方達成共識，以保障員工權益。閱讀全文...

台積電發債逾 200 億元灌入存款 國銀 10 月存放比續破底

金管會昨 (30) 日公布，國銀 10 月存放比跌破 70% 大關，以 69.93% 創史上新低，銀行局副局長林志吉說明，主要是台積電為了募集建廠資金在 10 月發債，導致超過 200 億元的資金先大舉匯入銀行存款，國銀放款不及存款增速，因此存放比再創新低。閱讀全文...

家登控美商英特格等四人侵權 求償金額 1 億元

家登 (3680-TW) 昨 (30) 日重訊公告，美商英特格 (ENTG-US) 未經授權，即使用公司專利製造晶圓傳送盒、EUV 光罩盒等，因此向英特格等四人提起侵權告訴，並求償 1 億元。閱讀全文...

新壽股債資本利得 466 億元入袋 股票比去年多賺百億元

新光金控 (2888-TW) 昨 (30) 日召開線上法說會，前三季稅後純益達 216.6 億元，較去年同期成長 22.3%，EPS 為 1.62 元；其中新光金股債實現資本利得 466 億元入袋，股票就比去年多賺百億元。閱讀全文...